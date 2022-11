Neues Zentrum der Bobinger Siedlung kostet fast eine Million Euro

Plus Die Neugestaltung des Brunnenplatzes ist schon länger Thema. Laut des im Bauausschuss vorgestellten Vorentwurfs werden die Kosten auf rund 900.000 Euro geschätzt.

Das Gesicht der Siedlung wird sich durch die Bebauung des früheren Brunnenplatzes verändern. Die beiden Gebäude sind bereits jetzt zu erkennen. Das Zentrum wird dadurch optisch stärker begrenzt. Der Brunnen allerdings wird an seinem heutigen Standort belassen. Er soll aber aufgewertet werden.