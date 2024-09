Neugestalteter Lichthof für Realschule in Bobingen

Den bislang ungenutzten Lichthof an ihrer Schule beispielsweise in Freistunden als Aufenthaltsort nutzen – das wollten die Schülerinnen und Schüler der Realschule Bobingen schon lange. Einziges Problem: Der Lichthof befand sich in keinem besonders ansprechenden Zustand und es gab keine Möglichkeiten, sich dort bequem aufzuhalten.

Deswegen besuchten sieben Schülerinnen und Schüler der SMV der Realschule Landrat Martin Sailer im Februar dieses Jahres im Rahmen seiner Kinder- und Jugendsprechstunde, um ihn um Unterstützung zu bitten. „Ich war wirklich beeindruckt von dem Konzept, das die Jugendlichen ausgearbeitet hatten“, sagte Sailer. Gemeinsam mit dem Gestaltungsteam der Schule hatten sie einen konkreten Plan mit witterungsfesten Sitzmöglichkeiten, einer beweglichen Tischtennisplatte sowie Hochbeeten, die sie selbst bepflanzen und pflegen würden, mitgebracht. Überdies erklärten sie sich dazu bereit, für eine Aufwertung des Lichthofs auch selbst an dessen Renovierung und Neugestaltung mitzuwirken.

Landrat Martin Sailer (links) und Schulleiter Dirk Hampel im neuen Lichthof der Realschule in Bobingen. Foto: Carola Kirasic

Fazit: Sie überzeugten den Landrat. Nach zwei Abstimmungsgesprächen, die vor Ort mit den Schülerinnen und Schülern, einer Vertreterin der Kommunalen Jugendarbeit, der Schulleitung, dem Elternbeiratsvorsitzenden sowie dem Gebäudemanagement des Landratsamtes Augsburg geführt wurden, ging es in die Umsetzung der Planungen. Zur großen Freude aller Beteiligten konnte der neugestaltete Lichthof nun kürzlich feierlich eingeweiht werden. Ein gemeinsames erstes Match an der Tischtennisplatte mit zwei Schülern ließen sich Landrat Martin Sailer und Schulleiter Dirk Hampel natürlich nicht nehmen.

Nächste Kinder- und Jugendsprechstunde findet im November statt

Die nächste Kinder- und Jugendsprechstunde von Landrat Martin Sailer findet am Mittwoch, 13. November, von 15 bis 18 Uhr im Landratsamt Augsburg statt. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises bis 26 Jahre, ganz egal ob einzeln oder als Gruppe. Wer den Weg ins Landratsamt nicht auf sich nehmen kann oder möchte, um sein Anliegen vorzustellen, kann auch auf digitalem Wege mit dem Landrat ins Gespräch kommen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zur Sprechstunde im Vorfeld erforderlich. Für die Anmeldung oder im Falle von Fragen steht Monika Seiler-Deffner von der Kommunalen Jugendarbeit unter der Telefonnummer 0821 3102 2679 oder per E-Mail an Monika.Seiler-Deffner@LRA-a.bayern.de zur Verfügung. Alternativ ist auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/kinder-und-jugendsprechstunde ein Online-Anmeldeformular zu finden sowie viele ergänzende Informationen rund um die Kinder- und Jugendsprechstunde. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 6. November. (AZ)