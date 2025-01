Öffentliche Toilette in Bobingen verwüstet

Die öffentliche Toilette am Rathausplatz in Bobingen wurde am Samstag in der Zeit zwischen 8 und 21.10 Uhr verwüstet. Laut Polizei rissen ein oder mehrere Unbekannte in der Herrentoilette das Waschbecken aus der Wand und zerstörten es. Zudem wurde die Toilettenschüssel zertrümmert. In der Toilette wurden auch Silvesterböller abgebrannt.

Icon Vergrößern Die Stadt Bobingen hat eine Belohnung ausgesetzt, um die Sachbeschädigung zu klären. Foto: Guerpinar, Hauptamt Stadt Bobingen Icon Schließen Schließen Die Stadt Bobingen hat eine Belohnung ausgesetzt, um die Sachbeschädigung zu klären. Foto: Guerpinar, Hauptamt Stadt Bobingen

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die öffentliche Toilette bleibt nach Auskunft der Stadt Bobingen bis zur Reparatur geschlossen. Die öffentliche Damen- sowie die Behindertentoiletten stehen laut Stadtverwaltung weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen, hat die Stadt eine Belohnung in Höhe von 250 Euro ausgesetzt. (AZ)