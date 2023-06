Raiffeisenbank Bobingen: Guter Abschluss in schwierigem Geschäftsjahr

Bei der Raiffeisenbank wurden die Zahlen für das Jahr 2022 vorgelegt. Am interessantesten für die Mitglieder: Auch in diesem Jahr werden wieder drei Prozent Dividende gezahlt.

"Das Geschäftsjahr 2022 war außergewöhnlich. Auch die Raiffeisenbank Bobingen wurde vor große Herausforderungen gestellt", sagte Vorstandssprecher Thomas Zuber vor den rund 200 Besucherinnen und Besuchern der Vertreterversammlung in der Bobinger Singoldhalle. Bereits durch die Corona-Pandemie habe es extreme Unsicherheiten gegeben.

"Nach Corona kam dann der Ukraine-Krieg", so Zuber. Dies sei zu recht als "Zeitenwende" bezeichnet worden, sagte der Vorstand der Bobinger Raiffeisenbank. Denn die Auswirkungen würden das Leben in Deutschland und in Europa prägen. Die direkte Folge seien die Inflation und die Zinswende gewesen. Das habe nach der Coronakrise zu einer weiteren Eintrübung der Konjunktur geführt. Trotzdem könne die Bank gute Zahlen präsentieren. Denn die vorangegangene Niedrigzinsphase sei für das traditionelle Bankgeschäft belastend gewesen. Durch die jetzt unerwartet schnell gestiegenen Zinsen sei es den Banken wieder möglich, auch hier Gewinne zu erwirtschaften. "Noch vor kurzer Zeit hatten alle Wirtschaftsexperten prognostiziert, dass sich an der Niedrigzinspolitik in der Europäischen Union so schnell nichts ändern wird", so Zuber. Aber die Verwerfungen des Krieges hätten die Lage drastisch verändert. Gleichzeitig sei das private Kreditgeschäft schwieriger geworden.

"Viele private Bauvorhaben sind zum Erliegen gekommen"

Viele private Bauvorhaben würden verschoben oder gar eingestellt. Das liege aber laut Bankvorstand Zuber nicht maßgeblich an den jetzt gestiegenen Zinsen. "Bei einer Verzinsung von drei bis vier Prozent für private Bauvorhaben kann man beileibe nicht von einer Hochzinsphase sprechen. Viele können sich noch an weitaus höhere Baukreditzinsen erinnern. Uns muss nun bewusst werden, wie paradiesisch die Zustände in den letzten Jahren in diesem Punkt gewesen sind." Dass die Bautätigkeit inzwischen fast zum Stillstand gekommen sei, läge laut Zuber nicht primär an den steigenden Zinsen. Vielmehr spiele die Verteuerung beim Bauland eine große Rolle. Genau wie die stark gestiegenen Rohstoff- und Materialkosten. Das lasse den Traum vom eigenen Haus für so manche Familie zerplatzen.

Raiffeisenbank: Sparer haben keine guten Karten

Auch für Sparer sei die Lage nicht besser geworden. Zwar gebe es jetzt wieder höhere Zinsen auf Spareinlagen, aber diese würden von der Inflationsrate nicht nur aufgefressen, sondern sogar übertroffen. Die Renditen der Sparguthaben seien momentan - inflationsbereinigt - noch geringer als während der Niedrigzinsphase. Bei langfristiger Betrachtung sei eine Anlage in Aktien immer noch die bessere Wahl. Die Wertpapierbörsen hätten zwar einen guten Teil der Verluste während der Corona-Krise und dem nachfolgenden Kriegs-Schock wieder aufgeholt, aber die Lage bleibe weiterhin nervös und volatil.

Anschließend bedankte sich Zuber für das Vertrauen, das die Menschen in Bobingen der Genossenschaftsbank entgegenbrächten. So seien 52 Prozent der RaiBa-Kunden gleichzeitig Mitglieder. Das sei im Vergleich zum restlichen Bayern ein überdurchschnittlich guter Wert. Im Aufsichtsrat gab es zwei Veränderungen. Josef Erdle scheidet aus Altergründen aus. Turnusgemäß musste sich auch Aufsichtsrat Maximilian Schuler wieder zur Wahl stellen und wurde mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Als neues Mitglied im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Bobingen wurde Ferdinand Seitz gewählt.

Lesen Sie dazu auch

Die Raiffeisenbank Bobingen in Zahlen

Die Raiffeisenbank weist eine Bilanzsumme von 509 Millionen Euro aus. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich um 12,1 Prozent auf 250,7 Millionen Euro. Die Kundengelder haben sich im Einlagengeschäft auf 403,9 Millionen Euro erhöht und nahmen damit um 2,2 Prozent zu. Die Zahl der Mitglieder - und damit der Miteigentümer der Bank - erhöhte sich zum Jahresende auf 9159 Mitglieder, was einem Zuwachs von 100 Mitgliedern entspricht. Der Bilanzgewinn hat sich auf 585.000 Euro erhöht. Davon werden drei Prozent Dividende an die Mitglieder, also insgesamt rund 135.000 Euro, ausbezahlt, da die Vertreterversammlung der Gewinnverwendung geschlossen zugestimmt hatte.