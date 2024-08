Sommer, Sport und Gemeinschaft!

Icon Vergrößern Das Sommerfest war für die Kids ein tolles Erlebnis Foto: Florian Gollinger Icon Schließen Schließen Das Sommerfest war für die Kids ein tolles Erlebnis Foto: Florian Gollinger

Das jährliches SSV-Sommerfest war ein voller Erfolg – strahlender Sonnenschein, hohe Temperaturen und eine großartige Atmosphäre prägten den Tag. Der SSV Bobingen präsentierte seinen Gästen die Vielfalt des Breitensports: Fußball, Volleyball, Gymnastik, Tischtennis, Tennis und mehr.

Jung und Alt fanden passende sportliche Betätigung. Die Fußballspiele der Jüngsten wurden begeistert verfolgt, während auf dem Volleyballfeld um jeden Punkt gekämpft wurde. Gymnastikvorführungen der Kinder begeisterten die Zuschauer, und an den Tischtennisplatten herrschte reger Wettbewerb. Auch die Tennisplätze waren ständig belegt. Die Übungsleiter standen bereit, um den Gästen ihre Sportarten näherzubringen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, neue Sportarten auszuprobieren.

Neben dem Sport stand auch die Gemeinschaft im Vordergrund. Mitglieder und Gäste konnten sich in entspannter Atmosphäre begegnen und austauschen. Die Grillstation war ein beliebter Treffpunkt mit köstlichen Würstchen und Steaks, und ein reichhaltiges Kuchenbuffet bot Süßes für alle. Ein Höhepunkt war die Bar mit erfrischenden Getränken und Cocktails. Hier wurde gelacht und auf das gelungene Fest angestoßen. Die fröhliche und ausgelassene Atmosphäre hielt bis in die späten Abendstunden an.

Musikalische Unterhaltung bot ein DJ mit aktuellen Hits und Klassikern. Die Tanzfläche war stets gut besucht. Das SSV-Sommerfest war ein voller Erfolg. Die strahlenden Gesichter der Mitglieder und Gäste zeigen, dass der SSV Bobingen nicht nur sportlich, sondern auch gemeinschaftlich überzeugt.