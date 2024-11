SPD-Ortsverein Bobingen wählte neuen Vorstand

Der SPD-Ortsverein Bobingen hat Cornelia Czekalski zur neuen Vorsitzenden bestimmt. Sie dankte für das Vertrauen und hob die Bedeutung der Basisarbeit in der aktuellen politischen Lage hervor: „Es ist unsere Aufgabe, die Werte der SPD – Solidarität, Gerechtigkeit und Zusammenhalt – vor Ort mit Leben zu füllen und aktiv Politik für die Menschen in Bobingen zu gestalten.“ Dem neuen Vorstand gehören außerdem der Stellvertretende Vorsitzende Jens Böttner, der zweite Stellvertretende Vorsitzende Zafer Kombakci, die Kassiererin Anna Bergmann und die Beisitzer und Beisitzerinnen Tina Dorn, Ulrike Harner, Silke Högg, Günter Peller und Stefanie Schleich an. Das Team wird in den kommenden zwei Jahren die Arbeit des Ortsvereins leiten und will in den kommenden Wochen mit einem Bürgerdialog in die nächste Arbeitsphase starten. (AZ)

