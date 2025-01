Unter Drogen am Steuer erwischt

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag um Mitternacht auf der Hochstraße in Bobingen von der Polizei angehalten worden, wie diese mitteilt. Bei der Kontrolle gab der Fahrzeugführer an, dass er vor Fahrantritt Cannabis und weitere Medikamente konsumiert hatte. Ein Vortest bestätigte den Konsum verschiedener Betäubungsmittel. Aufgrund dessen wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses. (AZ)

