Vandalismus in Bobingen: Der Schaden ist noch höher

Bislang ging die Polizei von einem Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro aus, den Unbekannte in einer Nacht in Bobingen hinterlassen haben. Jetzt wurden weitere Lackkratzer bekannt.

Nicht nur 61 Autos wurden in der Nacht auf Sonntag in Bobingen jeweils von vorne bis hinten zerkratzt. Jetzt meldete sich auch der Besitzer von drei Bussen bei der Polizei.

Die großen Fahrzeuge wurden rundherum mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Damit erhöht sich der bislang ermittelte Schaden. Die Polizei geht nun von rund 104.000 Euro aus. Die betroffenen 64 Fahrzeuge standen in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausplatz und -straße, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und Bäckerstraße. Außerdem wurde in der Nacht auf Sonntag versucht, eine Scheibe der Jahnhalle mit einem gusseisernen Gullideckel einzuwerfen. Damit nicht genug: Am evangelischen Kindergarten wurden drei Mülltonnen in Brand gesetzt.

Stadt will reagieren

Der Vandalismus ruft auch die Stadtverwaltung auf den Plan. Die Stadt will einen offenen Brief verfassen. Bürgermeister Klaus Förster äußerte sich auf Nachfrage bislang nicht zu den Vorfällen. Als es vor eineinhalb Jahr zu einer Serie von Vandalismus in der Stadt gekommen war, hatte die Stadt für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. Klargestellt wurde, dass die Zerstörungen keine Bagatelldelikte seien.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Bislang gibt es keinen einzigen Hinweis, der auf die Spur des oder der Täter führen könnte. Vermutlich benötigten der oder die Unbekannten längere Zeit, um die Strecke von etwa zwei Kilometern durch das Stadtgebiet zurückzulegen.