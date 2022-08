Aus dem Bierzelt wird auf dem Volksfest in Bobingen dieses Jahr ein Biergarten

Personalprobleme und Zeitmangel lassen keinen Bierzeltbetrieb auf dem diesjährigen Volksfest in Bobingen zu. Warum sich trotzdem ein Besuch lohnt.

Auf gutes Wetter hofft Andreas Lindner aus der Bobinger Stadtverwaltung für die Volksfestzeit. Denn auf dem Bobinger Festplatz wird in diesem Jahr kein Zelt stehen. Der Leiter des Ordnungsamtes bedauert dies: "Leider hat unser langjähriger Festwirt Ende Mai kurzfristig abgesagt. Wir haben dann bayernweit nach einem neuen Zeltbetreiber gesucht, aber nur Absagen erhalten", sagt er. Personalprobleme, Zeitmangel – das seien meist die Gründe gewesen.

Deshalb hat sich die Stadt Bobingen für eine abgespeckte Version des Bobinger Volksfestes entschieden: Auf dem Festplatz wird es neben dem Vergnügungspark einen großen, gemütlichen Biergarten geben, in dem Getränke in Selbstbedienung ausgeschenkt werden. Dazu werden zusätzliche Verpflegungsstände auf dem Gelände zu finden sein. Lindner spricht von einer Fisch- sowie einer Hähnchenbraterei, einem Burgerwagen, Pizzastand, Imbisswagen, Crêpestand und einem Stand mit Spiralkartoffeln. Wie in den vergangenen Jahren werde es dazu noch einige Süßwarenstände geben.

Viele Schausteller haben Betrieb aufgegeben

Auch sonst bleibt laut Andreas Lindner das Angebot an Fahrgeschäften erhalten: Drei Kinderfahrgeschäfte wird es geben, und auch der klassische Autoscooter ist in Bobingen am Start. Dazu hat die Stadt das Hochfahrgeschäft Pop-Stars, ein Nostalgie-Kettenkarussell, eine Schiffschaukel, Entenangeln und zwei Schießstände verpflichtet. "Der Vergnügungspark ist prinzipiell wie in den letzten Jahren, hier hat sich nichts verändert", betont Lindner. Insgesamt habe er aber in diesem Jahr deutlich weniger Bewerbungen bekommen als früher. Viele Schausteller hätten in den letzten beiden Jahren aufhören müssen.

Das Volksfest in Bobingen findet 2022 ohne Bierzelt und mit Einschränkungen statt. Foto: Anja Fischer

Trotzdem habe Bobingen das gewohnte Angebot für Familien aufrechterhalten können. Es fehle eigentlich nur das Bierzelt. Und das Feuerwerk. Dieses wird am Dienstag entfallen müssen. Die Stadt hat sich aufgrund der vorherrschenden Trockenheit und dadurch bestehenden Brandgefahr gegen ein Feuerwerk ausgesprochen.

Der Laurentiusmarkt in Bobingen findet an zwei Tagen statt

Freuen können sich die Bobinger und Volksfestbesucher dafür in diesem Jahr wieder auf einen Laurentiusmarkt. Wegen des Feiertags am Montag wird dieser zwei Tage lang – am Sonntag, 14., und Montag, 15. August – entlang der Poststraße stattfinden. Doch auch hier müssen die Besucher Abstriche machen: Nur gut 80 Bewerbungen gingen bei Andreas Lindner ein, etwa siebzig Schausteller werden wohl tatsächlich kommen. Trotzdem wird sich der Markt bis zum Venusberg schlängeln, zwischen den Ständen plant die Stadt großzügige Freiflächen, damit es kein Gedränge gibt. "Der Markt ist ja immer recht gut besucht, so haben wir versucht, die Möglichkeit für Abstände wegen Corona zu schaffen", sagt Lindner.

Die Standbetreiber werden ein reichhaltiges Angebot mitbringen: Lederwaren, Gewürze, Spielwaren, Hüte, Socken, Schmuck, Eiswagen, Trockenfrüchte, Feinkost, Obst, Käse, Wachstücher, Mode, Multischäler, Brillenreiniger, Fanartikel und vieles mehr. Luftballonkünstler Patrick Melzer wird da sein und ganz neu, ein Dragon-Breeze-Stand.

Zu gerne hätte Bürgermeister Klaus Förster an die Tradition des Bobinger Volksfestes angeknüpft. Bis zuletzt habe man alles versucht, deshalb komme auch die endgültige Entscheidung so knapp. Er stellt aber in Aussicht, dass es schon im kommenden Jahr wieder das traditionelle Bierzelt in Bobingen geben wird. Die Planungen hierfür seien schon angelaufen.

Zu diesen Zeiten ist das Volkfest in Bobingen im Jahr 2022 geöffnet