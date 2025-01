Wenn der Minister zum 90. Geburtstag kommt

Mit herzlichen Glückwünschen und einem persönlichen Besuch ehrten Staatsminister Fabian Mehring, Bobingens Ortsvorsitzende Carmen Bader sowie die Stadträte Gaby Böhm und Martin Gschwilm die „Grande Dame“ der Freien Wähler, Waltraut Wellenhofer. Sie feierte jüngst 90. Geburtstag. Als langjährige Stadträtin, Kreistagsmitglied und Ehrenmitglied der Freien Wähler hat sie die politische Landschaft ihrer Heimatstadt und der Region über Jahrzehnte hinweg geprägt.

Über vier Jahrzehnte im Bobinger Stadtrat

Waltraut Wellenhofer, die sich 42 Jahre lang mit vollem Engagement in den Bobinger Stadtrat einbrachte, setzte dabei immer auf Dialog und konstruktive Zusammenarbeit. Zusätzlich übernahm sie 15 Jahre Verantwortung im Augsburger Kreistag und trug dort ebenfalls zu wichtigen politischen Entscheidungen bei. In ihrer Amtszeit wirkte sie nicht nur als Zweite und später Dritte Bürgermeisterin, sondern trug auch wesentlich zur Förderung der Städtepartnerschaft mit Aniche bei und engagierte sich intensiv in der Jugendarbeit. Ihr Einsatz für die Gemeinschaft wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter das Bundesverdienstkreuz und die Medaille des Freistaats Bayern in Silber.

„Waltraut Wellenhofer ist eine Inspiration für Generationen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern“, würdigte Staatsminister Dr. Fabian Mehring ihre Lebensleistung. „Sie steht für eine Politik der Nähe und Menschlichkeit, die nicht Eigeninteressen, sondern das Wohl der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.“ (AZ)