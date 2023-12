Windräder bei Burgwalden sind wahrscheinlicher geworden

Plus Zwar haben die Burgwaldener durch die Vergrößerung der Abstandsflächen einen Teilerfolg errungen, doch durch eine Veränderung bei der Höhenbeschränkung ist der Bau von Windrädern wahrscheinlicher geworden.

Vor der ungewohnt großen Kulisse von mehr als 70 Zuhörenden nahm der Bobinger Stadtrat die Abwägung der Stellungnahmen zum Teilflächennutzungsplan "Windkraft in Bobingen" vor. Das Verfahren sieht vor, dass sämtliche Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange – zum Beispiel der Bundeswehr, der Regierung von Schwaben oder auch von Privatpersonen – geprüft werden.

Bereits zu Beginn des Verfahrens konnten die Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen den Teilflächennutzungsplan ausgesprochen hatten, einen Teilerfolg verbuchen. Die bisher vorgesehenen Mindestabstände der eventuell zu errichtenden Windräder wurden von bisher 750 Metern auf 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung heraufgesetzt. Möglich wurde das durch einen "Kunstgriff" des Bobinger Stadtrates.