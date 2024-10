Faßnacht Werkzeug- und Formenbau aus Bobingen gehört zu den zwölf Finalisten beim bundesweiten Wettbewerb „Excellence in Production“. Dabei werden die besten Werkzeug- und Formenbaubetriebe im deutschsprachigen Raum gekürt. Am 13. November findet die Preisverleihung zum „Werkzeugbau des Jahres“ in Aachen statt.

