Vor 80 Jahren flogen Bomben auf das Lechfeld

Die erhaltenen Luftbilder zeigen nicht einmal im Ansatz, was sich am Boden abspielte: Vor genau 80 Jahren fiel auf dem Flugplatz Lechfeld eine tödliche Fracht vom Himmel. Die Amerikaner warfen dutzende Bomben ab und sorgten für verheerende Schäden. Etliche Menschen büßten den Angriff mit ihrem Leben. Auch die Alliierten selbst.

Der Flugplatz aus großer Höhe: Links ist der kleine Ort Graben zu erkennen. Foto: National Archive and Records Administration Washington

Es war kurz nach 5 Uhr, als 35 beladende Bomber vom Typ B17 in England starteten. Ihr Ziel: Süddeutschland. Die Flugzeuge der 398th Bomber Group brachen zur Mission 52 auf. Sie flogen in einer speziellen Formation, die sie vor feindlichen Abfangjägern schützen sollte. Nach etwa fünf Stunden erreichte der Verband das Lechfeld. Die Bomben wurden gelöst, nach einigen Sekunden bebte die Erde auf dem Lechfeld.

In einem Verband flogen die B17-Bomber nach Süddeutschland. Foto: National Archive and Records Administration Washington

Unzählige Explosionen sorgten für große Schäden auf dem Flugplatz. Gleichzeitig versuchte die deutsche Flugabwehr, die B17-Flugzeuge zu treffen. Auch die um Scheuring im Landkreis Landsberg stationierte 6. Batterie der Flakabteilung 443 zielte auf die 35 Flugzeuge. So hat es Werner Bischler von der Militärgeschichtlichen Sammlung Lechfeld im neuesten Sammelheft beschrieben. Ein Kaliber hatte Erfolg.

Blick aus einem Bomber der US-Air-Force: Die tödliche Fracht schlägt in wenigen Sekunden ein. Foto: National Archive and Records Administration Washington

In sechs Kilometern Höhe wurde ein Flugzeug unmittelbar hinter den Tragflächen getroffen. Sieben Besatzungsmitglieder starben nach den Recherchen von Bischler sofort. Sergeant Gregory Groncki stürzte mit dem abgebrochenen Heck in die Tiefe. Er und das Flugzeugteil schlugen am Ostrand des Westerholzes auf. Groncki erlag wenig später seinen schweren inneren Verletzungen. In der Nähe der Trümmer landete ein weiterer Soldat: Doyle J. Borchers. Er hatte es geschafft, irgendwie aus dem brennenden Flugzeug zu kommen. Relativ spät öffnete er seinen Fallschirm und überlebte so.

Flucht in der Nacht in die Schweiz

Er beschloss, bei Nacht in Richtung Südwesten zu laufen, um die neutrale Schweiz zu erreichen. Doch seine Verletzung machte ihm zu schaffen - er kam nach den Aufzeichnungen von Werner Bischler nur langsam voran. In der Nähe von Friesenried wurde er aufgegriffen und zur Fliegerhorstkomnandatur Kaufbeuren gebracht. Von dort ging es für Borchers weiter: Er musste ins Gefangenenstammlager Stalag Luft III. In der südlichen Vorstadt des polnischen Orts Żagań (ehemals Sagan, 90 Kilometer östlich von Cottbus) wurden Piloten abgeschossener alliierter Flugzeuge interniert. 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, lebten dort 10.000 alliierte und 200 polnische Soldaten. Einige von ihnen versuchten, aus dem Lager zu fliehen.

Auch in Füssen wurden Szenen für "Gesprengte Ketten" gefilmt. Im Bild ist das Motorrad, mit dem Steve McQueen aus dem Gefangenenlager fliehen wollte. Foto: Hermann Ernst

"Hollywood in Füssen" hieß die Ausstellung im Stadtmuseum von Füssen, die an den Kinostreifen "Gesprengte Ketten" erinnerte. Foto: Stadtmuseum Füssen

Die Flucht durch Tunnel wurde später Vorlage für einen Hollywood-Streifen: „Gesprengte Ketten“ (Originaltitel: „The great escape“) hieß der Streifen mit Steve McQueen und Charles Bronson in den Hauptrollen, der 1963 erstmals gezeigt wurde. Tatsächlich gelang nur drei von 76 Piloten die Flucht, die Hälfte der Gefassten wurde erschossen.

US-Soldat kehrt zurück

Der bei Friesenried abgestürzte Doyle J. Borchers überlebte das Stalag und wurde von US-Truppen befreit. Anschließend wurde er in ein Lazarett nach England gebracht und kehrte schließlich im Sommer 1945 wieder zurück in die USA. Borchers wurde nach den Recherchen von Werner Bischler Rechtsanwalt und juristischer Berater des späteren US-Präsidenten Lyndon B. Johnson. Mehrfach besuchte er Fliegerhorst Lechfeld und das Jagdbombergeschwader 32. Borchers schrieb später ein Buch über seine Erlebnisse.