100.000 Euro Schaden nach Brand: „Nichts zu retten“

Das alte Bauernhaus ist vollständig abgebrannt. Am Donnerstag waren Feuerwehren aus Königsbrunn, Bobingen und Oberottmarshausen in der Südendstraße im Einsatz. „Es war nichts zu retten“, sagt Königsbrunns Feuerwehrkommandant Helmut Peischl.

Am Donnerstag ging im Süden Königsbrunns ein Haus in Flammen auf. Foto: Elmar Knöchel

Noch am Abend rückten Bagger an, damit die Feuerwehr mögliche Glutnester in der Brandruine ausfindig machen und löschen konnte. Die Feuerwehrleute waren sieben Stunden im Dauereinsatz. „Wir mussten aber zum Glück nachts nicht mehr ausrücken“, sagte Peischl am Freitagmorgen. Der Brand des außerhalb von Königbrunn gelegenen Hofs ist gelöscht. Laut Polizei beträgt der Schaden am Haus 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Brandursache in Königsbrunn ist noch nicht gefunden

Das Holzhaus war nach Schätzungen um die 100 Jahre alt und wurde im Erdgeschoss mit circa 80 Quadratmetern von einem Lagerarbeiter bewohnt, der in Königsbrunn arbeitet. Der Mieter wurde kurzfristig von seinem Arbeitgeber in einer Königsbrunner Pension untergebracht. Der Mann hatte am Dienstag nach eigenen Angaben den Hof noch mit einem Holzofen geheizt. Am Morgen sei das Feuer im Ofen aber erloschen gewesen. Er geht davon aus, dass ein Kurzschluss den Brand verursacht haben könnte. Er blieb unverletzt, da er beim Ausbruch des Brands auf der Arbeit war

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Jürgen Göttle

Wie von unserer Redaktion am Donnerstag berichtet befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem Haus eine Hochspannungsleitung, die zum Umspannwerk in Oberottmarshausen führt. Entgegen unserer Berichterstattung musste diese 400.000-Volt-Leitung laut Feuerwehr nicht abgeschaltet werden. „Wir haben lediglich den Hausstrom mit seiner 40-Volt-Leitung abstellen lassen“, berichtet Feuerwehrkommandant Peischl. Das sei bei Hausbränden so üblich. Zur Brandursache kann die Polizei bislang nichts sagen.