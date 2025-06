Ein Zeichen der Verbundenheit: Lechfeldgemeinden und Bundeswehr feiern gemeinsam

Was einst als beschauliches Wasserturmfest innerhalb der Lechfeldkaserne 2008 begann, hat sich seit dem vergangenen Jahr zu einem bedeutenden Symbol für gelebte Gemeinschaft entwickelt: Am 29. Juni 2025 findet zum zweiten Mal das „Bürgerfest der Lechfeldgemeinden und der Bundeswehr“ statt – dieses Mal erneut und aufgewertet auf dem Gelände zwischen der Kasernenmauer und der B17 an der Landsberger Straße.

