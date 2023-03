Scherstetten hat seine Hausaufgaben gemacht

Die Gemeinde Scherstetten ist schuldenfrei und weitere Projekte stehen schon in den Startlöchern, berichtete Bürgermeister Robert Wippel auf der Bürgerversammlung.

Die Gemeinde Scherstetten hat in den letzten Jahren einiges in den einzelnen Ortsteilen bewegt und hat auch noch große Projekte vor sich. Bei den Bürgerversammlungen in Scherstetten und Konradshofen berichtete Bürgermeister Robert Wippel über die Aktivtäten und konnte durchaus stolz berichten, dass die Gemeinde, als einzige in der VG Stauden, schuldenfrei ist.

Sehr zufrieden zeigte sich Bürgermeister Robert Wippel mit den Entwicklungen in seiner Gemeinde. Und da hat Scherstetten seine Hausaufgaben gemacht: Neben dem Schuldenabbau wurden gleichzeitig in den letzten Jahren unter anderem die Ortsstraßen saniert, das Feuerwehrhaus Scherstetten gebaut sowie ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft, der Kindergarten wurde erweitert und energetisch saniert, die Kläranlage modifiziert, neue Baugebiete erschlossen oder auch Spielplätze aufgebaut. „Eine tolle Geschichte“ ist laut Wippel auch der Umbau des alten Lagerhauses von und für die Vereine in der Dorfmitte.

Aber auch interkommunal ist die Gemeinde stark unterwegs. Der gemeinsame Bauhof der VG Stauden ist mittlerweile ein Vorzeigeprojekt für andere Verwaltungsgemeinschaften und die beiden Schulverbände Hiltenfingen und Schwabmünchen stehen ebenfalls gut da. Hier nannte Wippel zum Beispiel auch das aus seiner Sicht wichtige neue Lehrschwimmbecken in Schwabmünchen. Stolz ist Wippel, der auch VG-Vorsitzender ist, auf die Auszeichnung der VG Stauden durch Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach als „Digitales Amt“. Dieses Prädikat bekommen bayerische Kommunen, die mindesten 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren anbieten. Außer der VG Stauden haben diese Auszeichnung derzeit nur Königsbrunn und Meitingen im Landkreis Augsburg erhalten.

Trotz Anbau ist der Kindergarten in Scherstetten mit 40 Kindern schon wieder voll belegt und 15 Anmeldungen liegen bereits vor. Am 6. Mai ist eine Einweihungsfeier geplant. Foto: Marcus Angele

In der Statistik für 2022/2023 gab es 19 Geburten gegenüber 15 Sterbefällen. Die Einwohnerzahl stieg weiter auf 1156, was nun einem Anteil von 16 Prozent in der Verwaltungsgemeinschaft Stauden entspricht. Derzeit beherbergt die Gemeinde 19 ukrainische Flüchtlinge und 13 Asylbewerber. Insgesamt gehen 50 Kinder nach Hiltenfingen und Schwabmünchen zur Schule. Wippel ging auch auf die Haupteinnahmen und -ausgaben ein. Neben einigen anderen aufgeführten Einnahmen betrugen die Grund- und Gewerbesteuern knapp 225.000 Euro. Die staatlichen Zuweisungen beliefen sich bei den Schlüsselzuweisungen auf rund 506.000 und beim Einkommenssteueranteil auf 620.000 Euro. Ganz oben auf der Sollseite stehen aufgrund des Erweiterungsbaus der Kindergarten mit insgesamt 570.000 Euro sowie die Personalkosten mit fast 300.000 Euro. Aber auch der Bauhof, die Kläranlage, Abgaben an VG und Landkreis und der Straßenunterhalt stehen zu Buche. Der Verwaltungshaushalt stieg in den letzten Jahren kontinuierlich auf mittlerweile fast 2,3 Mio. Euro, der Vermögenshaushalt legte ebenfalls auf über zwei Mio. Euro zu.

Weitere Projekte in Scherstetten

In Scherstetten sind schon weitere Projekte in Planung. Der Glasfaserausbau in den Ortsteilen soll schnellstens vorangetrieben werden, der soziale Wohnungsbau mit sechs Wohneinheiten wird gestartet, die Dorfmitte Konradshofen wird neu gestaltet und das Thema Windkraft wurde auch schon rechtzeitig angegangen. Diverse Kanal- und Brückensanierungen in den einzelnen Ortsteilen müssen ebenfalls durchgeführt werden und nach jetzigen Schätzungen belaufen sich die Kosten dafür auf rund 400.000 Euro.

Bei den Fragen der Bürger kam unter anderem die Weg- und Wiesenverschmutzung durch Hundekot zur Sprache. Leider missachten hier einige Hundebesitzer immer noch die bestehenden Regelungen. Bürgermeister Wippel wird dazu eine entsprechende Information im Amtsblatt veröffentlichen.