Bundeswehr-Manöver in der Region: "Jeder muss aus der Komfortzone"

Von Maximilian Czysz - 09:04 Uhr

"Golden Badger" heißt die Militärübung, die aktuell in der Region läuft. Die beteiligten Soldaten sind Alleskönner, wie der Besuch vor Ort zeigt.

Seit einer Woche findet in der Region das Bundeswehr-Manöver "Golden Badger" statt. Soldaten und Soldatinnen der ABC-Abwehrkräfte des Bataillons 750 Baden üben in einem realistischen Szenario unter anderem das Zusammenspiel mit Luftlandekräften. Vorgehensweisen und Abläufe werden aufeinander abgestimmt und Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt. Was abstrakt klingt, kann auch ganz praktisch sein: Die Ausrüstung kommt mit dem Hubschrauber angeflogen und wird punktgenau abgesetzt. Die Soldaten und Soldatinnen der 4. Kompanie bereiten Wasser aus dem Lech auf.

Wasser aus dem Lech in Tüten: Die Kompanie des Bataillons 750 Baden filtert und verpackt es. Foto: Marcus Merk

Stündlich 1600 Liter werden in einem großen Zelt am Lechufer gefiltert, anschließend mit Chlor und Salz versetzt und abgepackt. Wie in einer kleinen Fabrik spuckt eine Maschine die olivgrünen Tüten aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .