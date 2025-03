Ein beschwingter Tanznachmittag

Während am Mittwochnachmittag im Freien tristes, nasskaltes Novemberwetter herrschte, saßen im frühlingshaft dekorierten Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“ Senioren gemütlich plaudernd beisammen. Auf sie wartete ein musikalischer Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, ein Angebot, das vom Kulturbüro Königsbrunn in Kooperation mit dem Caritas-Seniorenzentrum St. Hedwig organisiert wurde. „Bedingt durch die Corona-Pandemie und Umbaumaßnahmen des Kindergartens, war eine Nutzung hierfür erst nach sechs Jahren wieder möglich“, so Bürgermeister Franz Feigl, der sich über die zahlreichen Gäste freute.

as Duo „Take Two“, Jürgen Abeska (Gitarre) und Simone Reisinger (Gesang) präsentierte eine gelungene Mischung aus aktuellen und nostalgischen Hits. Zahlreiche Tänzer genossen die große Tanzfläche vor der Bühne, bevor in der Pause farbenfroher Obstkuchen und Heißgetränke von Organisatorin Gabriele Freitag und ihrem Helfer-Team serviert wurden.