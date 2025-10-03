Konzerte und Geschichte: Das ist kulturell in Königsbrunn im vierten Quartal geboten

Sieben Autostunden trennen Königsbrunn von der nordwestitalienischen Hafenstadt Genua. Dennoch gibt es einige Parallelen zwischen den Einwohnern beider Städte. Denn die Genuesen gelten als die Schwaben Italiens, als reserviert, nörglerisch, sparsam und erfinderisch. Mitte Oktober sind sie Thema einer Vorlesung auf dem Königsbrunner Campus im Infopavillon 955. Der Kalender des Königsbrunner Kulturbüros bietet im vierten Quartal 2025 weitere Höhepunkte. Ein Überblick.

Eine musikalische Italienreise steht schon am Mittwoch, 8. Oktober, auf dem Programm. Von 14.30 bis 16.30 Uhr musiziert Giampiero Lucchini beim Kaffee-und-Kuchen-Konzert in der Seniorenwohnanlage Ludwigspark. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Um Genua geht es eine Woche später. Am 15. Oktober um 19 Uhr hält Dr. Christoph Salzmann vom Lehrstuhl für Europäische Ethnologie und Volkskunde der Universität Augsburg eine Ringvorlesung am Königsbrunner Campus im Infopavillon 955. Themen sind nicht nur die Parallelen zwischen Schwaben und Genuesern. Die Vorlesung trägt den Titel „Die Schwaben Italiens: zur Eigenlogik Genuas – Eine Standortbestimmung“. Salzmann geht auf Genuas Vergangenheit als Handels- und Industriezentrum ein und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Der Eintritt ist frei.

Gutenachtgeschichten: Das ist in Königsbrunn im November 2025 geboten

Historisch bleibt es im Königsbrunner Archivherbst. Am Donnerstag, 13. November, wird im Bürgerservicezentrum, Marktstraße 3a, um 19 Uhr die Ausstellung „Spurensuche im Stadtarchiv Königsbrunn“ des Stadtarchivs Königsbrunn mit Dr. Diana Egermann-Krebs und einem Einführungsvortrag von Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek eröffnet. Persönliche Dokumente wie Feldpostbriefe und Fotos, auch Unterlagen wie Stadtratsprotokolle zeigen „Schicksale aus Königsbrunn“. In der Ausstellung, die zeigen soll, wie wichtig Archive für eine lebendige Erinnerungskultur sind, geht es laut Ribarek nicht nur um den Zweiten Weltkrieg, sondern auch um den Ersten Weltkrieg und den Deutsch-Französischen Krieg. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 21. November, um 19 Uhr findet in der Stadtbücherei ein Vorleseabend für Erwachsene statt. Zum bundesweiten Vorlesetag können sie dort aus ihrem Lesebuch vorlesen - oder einfach den Geschichten der anderen Gäste lauschen. Der Eintritt ist frei.

Dreikönigskonzert: Das ist in Königsbrunn im Dezember 2025 und Januar 2026 geboten

Gleich mehrere Königsbrunner Talente stehen am Donnerstag, 11. Dezember, um 19 Uhr im Infopavillon 955 auf der Bühne. Dann findet das Candle-Light-Konzert mit dem Gitarren-Gesangs-Duo Saitenmacher und Sienna de Rijke, das durch ihre Teilnahme bei der Fernsehsendung „The Voice Kids“ bekannt wurde, auf der Bühne statt. Ribarek: „Diese drei in Kombination sind zauberhaft.“ Auf dem Programm stehen bei Kerzenlicht etwa Jazz und Klassik. Der Eintritt ist frei.

Der Niklausmarkt findet von 4. bis 7. Dezember vor dem Mercateum statt. Zwischen Eisarena und Infopavillon 955 gibt es dann wieder vorweihnachtliche Angebote.

Ein Fixpunkt des Königsbrunner Kulturkalenders folgt am 6. Januar. Das Dreikönigskonzert soll diesmal eine Reise durch die Welt des Kinos werden, mit Klassikern der Filmmusik mit dem Philharmonischen Chor Augsburg und dem Symphonischen Ensemble München. Der Vorverkauf startet am 17. November. Karten kosten zwischen 19 und 25 Euro. Einer, der maßgeblich am Konzept des Konzerts beteiligt war, kann nicht mehr dabei sein: Wolfgang Reß. Er starb im September. Als Chorleiter und Musikschuldirektor prägte er jahrzehntelang das Musikleben in Augsburg und Umgebung. Dass er nicht mehr dirigieren kann, sei schon vor Monaten klar gewesen, sagt Ribarek. Die Hoffnung habe aber bis zuletzt bestanden, dass er kurz auf die Bühne kommt, um sich den Dank des Publikums, der Organisatoren und Musiker abzuholen. Das Konzert trage seine Handschrift, sagt Rebecca Ribarek. „Wir werden es genau so machen, wie er es geplant hat.“

Auch einige Kurse der Volkshochschule stehen im Herbst und Winter auf dem Programm, darunter ein Vortrag über den Ilsesee am 6. Oktober um 19 Uhr, Beckenbodengymnastik für Männer und Frauen am 15. November um 9 Uhr, oder ein Kurs zum Dekorieren von Adventskränzen am 27. November um 18.30 Uhr. Ungarisch- und Chinesisch-Kurse für Anfänger finden von Anfang Oktober bis Anfang Dezember statt.

Anmeldung zu Volkshochschulkursen unter der Telefonnummer 08231/606 236. Karten und weitere Informationen zu den Kulturveranstaltungen gibt es im Kulturbüro, Marktplatz 9, Königsbrunn.