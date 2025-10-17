Celtic Folk von „Rum Ragged“ aus Neufundland

Die wohl bisher weiteste Anreise für ein Konzert der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid brachte die Band Rum Ragged hinter sich. Die Neufundländer spielten in den Ulrichswerkstätten alten und neueren Celtic und Canadian Folk und begeisterten das Publikum derart, dass es am Ende stehende Ovationen für die musikalische und unterhaltsame Leistung gab. Text/Foto: Reinhold Radloff

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neufundland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis