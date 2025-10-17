Icon Menü
Celtic Folk begeistert Schwabmünchen mit Rum Ragged aus Neufundland

Landkreis Augsburg

Celtic Folk von „Rum Ragged“ aus Neufundland

Musiker spielen alten und neueren Celtic und Canadian Folk in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen.
Von Reinhold Radloff
    Celtic Folk von Rum Ragged aus Neufundland
    Foto: Reinhold Radloff

    Die wohl bisher weiteste Anreise für ein Konzert der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid brachte die Band Rum Ragged hinter sich. Die Neufundländer spielten in den Ulrichswerkstätten alten und neueren Celtic und Canadian Folk und begeisterten das Publikum derart, dass es am Ende stehende Ovationen für die musikalische und unterhaltsame Leistung gab. Text/Foto: Reinhold Radloff

