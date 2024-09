Einzigartiges Quartett vereint Folkmusik aus Europa

Die Celtic Night findet am Samstag, 12. Oktober, in den Schwabmünchner Ulrichs Werkstätten statt. Vier der gefragtesten zeitgenössischen Folkmusiker aus Irland, Schottland und Deutschland gehen im Oktober 2024 gemeinsam auf Konzertreise. Besucher der Konzertnacht hören dann laut Konzertankündigung unter anderem die bekannten deutschen Folkmusiker Gudrun Walther und Jürgen Treyz. Die beiden arbeiten seit vielen Jahren mit diversen Musikgruppen zusammen und haben 2003 die Iris-Folk-Band „Cara“ mitgegründet. Mit „Cara“ gelang ihnen der musikalische Durchbruch zunächst in Europa, später in den USA und Australien. An Preisen hat die Formation beispielsweise den Irish Music Award gewonnen. Treyz und Walther singen beide. Er spielt Gitarre, sie die Fiddle, eine spezielle Geigenform, die typisch für Folkmusik und Bluegrass ist. Die musikalische Bandbreite umfasst allerdings auch keltische Musik, Jazzelemente und klassische Musik.

Zwei Gastmusiker sind am Start

Für ihr Projekt plus one, gefördert vom Deutschen Musikrat und Neustart Kultur, luden Gudrun Walther und Jürgen Treyz erstmals 2023 einen Gastmusiker aus einem europäischen Land zum Musizieren ein. Im vergangenen Jahr war es die dänische Cellistin Kirstine Pedersen. In diesem Jahr sind es statt einem, schon zwei Gastmusiker: Mit dabei in Schwabmünchen ist der schottische Musiker Aaron Jones und die irische Musikerin Nuala Kennedy. Die beiden komplettieren das Quartett.

Der schottische Sänger und Musiker Aaron Jones spielt ein besonderes Instrument: die Bouzouki, eine griechische Langhalslaute, die einer Mandoline ähnelt. Jones ist Mitglied der Old Blind Dogs und tourt außerdem mit Folk-Ikone Kate Rusby. Jones kennt Walther und Treys schon seit vielen Jahren. 2011 sind sie erstmals zusammen als Musikformation „Litha“, benannt nach der Sommersonnenwende“, aufgetreten. Mit dabei war damals auch Claire Mann. An ihre Stelle tritt nun zeitweilig für die aktuelle Tournee die irische Sängerin und Flötistin Nuala Kennedy.

Nuala Kennedy ist in ihrer Heimat Irland sowie in den USA eine der populärsten Protagonistinnen der traditionellen Musikszene. Ihr aktuelles Album Shorelines wurde 2023 veröffentlicht. Ihr Duett mit Janis Ian erhielt 2022 eine Grammy-Nominierung.

Im Quartett vereinen die vier Ausnahmemusiker ihre Stärken und sorgen für Gänsehautmomente und Tanzlaune.

Die Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 25 Euro und ermäßigt 20 Euro, an der Abendkasse 29 Euro und ermäßigt 24 Euro. Die Veranstaltung beginnt offiziell um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Vorverkaufsstelle ist die Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, erreichbar unter der Telefonnummer 08232/ 71952.