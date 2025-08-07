Stephan Dölle will Bürgermeister in Schwabmünchen werden

Für die Kommunalwahlen im März 2026 haben die Schwabmünchner CSU-Ortsverbände Schwabmünchen, Mittelstetten und Klimmach-Birkach die ersten Weichen gestellt: Die Ortsvorsitzenden sind sich einig, dass Stadtrat Stephan Dölle im Herbst 2025 als Bürgermeisterkandidat für die CSU nominiert werden soll. Dölle ist 40 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau Judith und Sohn Severin im Ortsteil Birkach.

Sein Werdegang auf einen Blick

Nach dem Abitur am Leonhard-Wagner-Gymnasium studierte er an der Universität Augsburg Politikwissenschaft mit Nebenfach Öffentliches Recht. Derzeit arbeitet er als Büroleiter im Abgeordnetenbüro der Landtagsabgeordneten und früheren Sozialministerin Carolina Trautner in Schwabmünchen. Davor war er vier Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag beim damaligen Bundestagsvizepräsidenten Eduard Oswald tätig.

Seit dem Jahr 2008 ist Stephan Dölle Stadtrat

Stephan Dölle ist seit 2008 im Schwabmünchner Stadtrat aktiv, von 2008 bis 2014 als Ortssprecher und seit 2014 als Stadtrat. Daneben ist er seit 2020 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion. Zum 1. Mai 2025 übernimmt er den Vorsitz der Schwabmünchner Stadtratsfraktion, nachdem er bereits jahrelang als stellvertretender Fraktionsvorsitzender kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt hat. Zudem sitzt Dölle im Kreistag, ist dort unter anderem Mitglied im Schulausschuss. Die offizielle Nominierung Stephan Dölles als Bürgermeisterkandidat soll am 9. Oktober stattfinden. An diesem Tag wird die CSU auch ihre Stadtratsliste nominieren. (AZ)