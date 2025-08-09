Wortsalat mit Curry-Geschmack

Wenn es beim Imbiss mal wieder frisches Fisch- oder Hühner-Curry gibt, schleicht sich bei aller Vorfreude immer etwas Enttäuschung ein. Es klingt zwar gut, aber allein von Currypulver mit Fisch- oder Hühnerduftnote wird man wahrscheinlich nicht satt. Vielleicht liegt das auch an der freien Interpretation der zusammengesetzten Hauptwörter, wenn das Wichtigste – in diesem Fall das Huhn oder der Fisch – zuerst genannt wird.

So ein Wortsalat

Denn eigentlich steht bei zusammengesetzten Hauptwörtern das Grundwort, also das, um was es eigentlich geht, hinten – in diesem Fall Fisch oder Huhn. Vorne steht das Bestimmungswort zur näheren Erläuterung des Grundwortes wie Curry-Huhn, Brat- oder Backfisch. Beim Gartenzaun ist tatsächlich ein Zaun gemeint, der einen Garten umschließt. Ein Zaungarten wiederum könnte ein Stück Grün sein, vielleicht mit einer Ausstellung verschiedenartiger Zäune, hat aber mit einem Gartenzaun nicht viel zu tun.

Loriot hat eine eigene Sichtweise

Um den Magen vor lauter Gedanken an die richtige Wortzusammensetzung nicht zu arg zu strapazieren, gibt es zwei Lösungen. Entweder Currywurst essen, denn da weiß man auch ohne Grammatikkenntnisse, was auf dem Teller zu erwarten ist. Oder man hält es frei nach Loriot: Ich esse es, aber nicht unter diesem Namen.