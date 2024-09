Wertachkliniken waren Ziel eines Cyber-Angriffs

Einen Cyber-Angriff auf die Informationstechnologie (IT) der Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen hat es am Wochenende gegeben. In der Nacht auf Sonntag wurden weitreichende IT-Störungen festgestellt, wie eine Sprecherin der Klinik mitteilt. Erste Analysen ergaben, dass Datenzugriffe auf das EDV-Hauptsystem blockiert sind. Die Sicherheitsbehörden wurden unverzüglich informiert.

„Wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet", sagt Klinikvorsitzender Martin Gösele nach dem Cyberangriff auf die Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen. Foto: Matthias Baumgartner (Archivbild)

Von dem Angriff auf die IT betroffen sind nach einer ersten Analyse Verschlüsselungen virtueller Server im Krankenhaus-Informationssystem. Es gibt laut der Kliniken-Sprecherin jedoch einen analogen, eingeschränkten Betrieb in beiden Kliniken. Vorsitzender Martin Gösele sagt am Sonntag: „Unsere IT-Abteilung arbeitet intensiv daran, die Probleme zu beheben und wird dabei von externen Experten unterstützt.“ Er fügt an: „Gleichzeitig haben wir bei der Polizei Anzeige erstattet, um den Vorfall zu untersuchen.“ Patienten, Mitarbeiter und Behörden wurden umgehend über die IT-Ausfälle informiert. Insbesondere die für Montag in Bobingen geplanten Operationen sind vorsorglich abgesagt.

IT-Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln nach Angriff auf Wertachkliniken

Das Team der Wertachkliniken arbeitet daran, den reibungslosen Betrieb der IT-Systeme sowie die regulären Abläufe der Kliniken schnellstmöglich wiederherzustellen. „Die Sicherheit und das Wohl unserer Patienten haben dabei höchste Priorität“, sagt Martin Gösele. „Wir danken allen Betroffenen – insbesondere unseren Patienten und Mitarbeitern – für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in dieser herausfordernden Situation und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir werden über die weitere Entwicklung informieren.“

Wurde Ziel eines Cyberangriffs: die Wertachklinik in Schwabmünchen. Foto: Doris Wiedemann (Archivbild)

Die Cyber-Cops aus Augsburg haben die Ermittlungen aufgenommen, wie Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Dabei handelt es sich um das Kommissariat Cyber-Kriminalität der Kriminalpolizei. Ob es schon Erkenntnisse zu möglichen Tätern gibt, möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen und wegen des großen Umfangs der Ermittlungen bislang nicht verraten. Dass es um einen Angriff und nicht nur eine IT-Panne geht, gilt indes als sehr wahrscheinlich. „Vieles weist darauf hin, dass es sich um einen Angriff handelt“, sagt Trieb. Ob dieser aus dem In- oder Ausland erfolgt sei, lasse sich noch nicht sagen.

So erreichen Patienten während der IT-Blockade die Wertachkliniken

Das Kommissariat Cyber-Kriminalität setzt sich aus erfahrenen Polizisten und Quereinsteigern aus dem IT-Bereich zusammen. So können ermittlungstaktisches Denken und Kriminal-Erfahrung mit IT-Fähigkeiten kombiniert werden. „Da sind wir sehr gut handlungsfähig“, sagt Trieb.

Bei Fragen erreichen Patienten die Kliniken per Telefon unter: Wertachklinik Schwabmünchen 08232/508-0 und Wertachklinik Bobingen 08234/81-0.