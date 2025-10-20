Der TSV Bobingen bestätigt sein Führungsteam und erhöht die Beiträge

Im Zeichen der Vorstandswahl gestanden ist die aktuelle Mitgliederversammlung des TSV Bobingen. Außerdem ging es um Mitgliedsbeiträge und die Vorstellung der aktuellen Vereinsentwicklung.

Die bewährte Führungsmannschaft stellte sich zur Wiederwahl. Im Ergebnis wurde das bisherige Team um Alfred Mrasek einstimmig bestätigt. Damit bleibt die Vereinsführung in bewährten Händen und kann die erfolgreiche Arbeit fortsetzen.

Steigende Kosten

Anhaltend steigende laufende Kosten machten nach Darstellung des Vorstands eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags notwendig. Dieser wurde von der Versammlung beschlossen. Trotz der finanziellen Herausforderung attestierte die Kassenprüfung dem Verein einen geordneten Zustand.

In seinem Jahresrückblick würdigte Mrasek das verstorbene Ehrenmitglied Herwig Leiter und seine Verdienste. Zudem erinnerte er an den großartigen Erfolg der Schwäbischen Schwimmmeisterschaften im Aquamarin, den Besuch des Leipziger Turnfestes, den jährlich stattfindenden Laurentiuslauf, die Festumzüge beim Volksfest und zum Kolpingjubiläum sowie an die Jubiläen der Handball-Abteilung (50 Jahre) und der Kin-Ball-Gruppe (20 Jahre).

Die Mitgliederversammlung endete mit einem positiven Ausblick. Der TSV Bobingen präsentiert sich laut Mrasek als aktiver, integrativer und finanziell solider Verein, der sportliche Höhepunkte mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. „Die Bestätigung der Vorstandsmitglieder bei den Neuwahlen sowie die Würdigung der Ehrenmitglieder unterstreichen die Verbundenheit innerhalb der Vereinsgemeinschaft.“ Ausdrücklich hob der TSV-Chef hervor, dass neben den Bobinger Bürgermeistern Klaus Förster, Armin Bergmann und Michael Ammer auch mehrere Stadträte bei der Versammlung anwesend waren. Das unterstreiche „die Bedeutung des Vereins im kommunalen Leben“, betonte der Vorsitzende. (Alfred Mrasek)

