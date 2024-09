Startseite Icon Pfeil nach unten Schwabmünchen Icon Pfeil nach unten Diamantene Hochzeit Wehringen

Festtag bei Wehringens Ehrenbürger Ulrich Egger und seiner Frau Fanny: Anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit gratulierte Bürgermeister Manfred Nerlinger zu 60 gemeinsamen Ehejahren. Im Jahr 2012, anlässlich seines 75. Geburtstags, wurde Ulrich Egger die Ehrenbürgerwürde verliehen, die höchste Auszeichnung der Gemeinde. Bereits Eggers politische Laufbahn ist beachtlich: 30 Jahre lang gehörte er ununterbrochen dem Gemeinderat an, 24 Jahre davon als zweiter Bürgermeister von Wehringen, und 18 Jahre dem Kreistag. Neben zahlreichen Ehrenämtern, etwa im kirchlichen Leben, ist der „Urle“ auch die „kulturelle Mehrzweckwaffe“ der Gemeinde, wie Bürgermeister Nerlinger gern betont: Der leidenschaftliche Blasmusikant organisierte nicht nur über 20 Jahre lang den „Schwäbischen Abend“, die Krippenausstellungen sowie die Hobbykünstler- und Ostermärkte der Gemeinde. Auch beim Entstehen des Seniorentreffs war er maßgeblich beteiligt und pflegte viele Jahre lang den Blumenschmuck entlang der Nördlichen Hauptstraße. So vielseitiges Engagement sei aber nur möglich mit einem aufgeschlossenen und ebenso einsatzfreudigen Umfeld, würdigte Nerlinger und richtete seinen ausdrücklichen Dank an Ehefrau Fanny. Text: AZ/ Bild: Wolfgang Liebetrau