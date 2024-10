Wo man im Landkreis überall Drachen steigen lassen kann

Wer erinnert sich nicht an den aufregenden Moment, wenn der Drache endlich in die Lüfte steigt? Drachensteigen lassen ist nicht nur ein Spiel, sondern ein kleines Abenteuer – verbunden mit der Freude über einen erfolgreichen Flug. Ob der Drache in einem Baum hängen bleibt oder gleichmäßig im Wind flattert? Ingo Butters, Sprecher von LEW Verteilnetz empfiehlt, Drachen nur dort steigen zu lassen, wo keine Stromleitungen in der Nähe sind. Ein Mindestabstand von 500 Metern sollte eingehalten werden. Verfängt sich ein Drache dennoch in einer Stromleitung, sollte man den Drachen nicht selbst bergen, sondern die kostenfreie Telefonnummer 0800/539 6380 anrufen. Hier sind einige der besten Orte im Augsburger Land, an denen man Drachen steigen lassen kann – mit herrlichem Ausblick inklusive.

