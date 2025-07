Manege frei im Circus Alessio

Vom 11. bis 21. April gastiert der Circus Alessio zum ersten Mal in Königsbrunn. Zuschauer erwarten eine Wild-West-Show, Rollschuh-Akrobatik und Tiere in der Manege. Tickets sind täglich ab 30 Minuten vor der Vorstellung direkt an der Zirkuskasse erhältlich oder können unter der Nummer 0174/8187821 reserviert werden. Vom 14. bis 16. April sowie am 18. April finden keine Vorstellungen statt. Am Ostermontag ist Familientag, an dem Erwachsene den Kinderpreis zahlen. Foto: Sammlung Alessio

