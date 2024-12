Stadt Bobingen gründet neue Energie-GmbH

In der letzten Stadtratssitzung des Jahres brachten die Bobinger Stadtverantwortlichen einen neuen eigenverantwortlichen Betrieb der Stadt (EVB) auf den Weg. Über die „Energieerzeugung GmbH“ sollen in Zukunft Projekte wie Photovoltaikanlagen an Straßen und auf Dächern, genauso wie die Beteiligung an den Windrädern in Burgwalden, abgewickelt werden.

Stadt Bobingen und Energie Schwaben werden Partner

Die Stadt Bobingen geht dabei eine Partnerschaft mit der Energie Schwaben ein. Bobingen wird dann 49 Prozent der Anteile halten, die Energie Schwaben 51 Prozent. Diese Anteilsverteilung biete den Vorteil, dass man damit Aufträge auch ohne Ausschreibungen vergeben könne, wurde während der Sitzung verdeutlicht. Das Stimmrecht werde aber trotzdem so verteilt, dass an der Stadt vorbei keine Entscheidungen getroffen werden können. Die Stadt Bobingen wird zukünftig sechs Aufsichtsräte für die neue GmbH stellen. Bis zur endgültigen Gründung und Eintragung der neuen Gesellschaft ins Handelsregister werden wohl noch drei bis vier Monate vergehen, da die Firmensatzung und der Gesellschaftervertrag noch ausgearbeitet und verabschiedet werden müssten. Schon lange wurde in Bobingen gefordert, diese Gesellschaft ins Leben zu rufen. Denn das Thema Energieerzeugung werde in Zukunft immer wichtiger und es müssten jetzt Weichen gestellt werden, wie in Bobingen mit diesem Thema umgegangen werden solle.

So wurde die Neugründung letztlich über alle Fraktionen hinweg begrüßt und dann auch einstimmig beschlossen. Als nächstes muss sich der Stadtrat mit der Frage beschäftigen, wer für die Stadt Bobingen die Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen werde. Die Fraktionsvorsitzenden und auch Bürgermeister Klaus Förster wiesen darauf hin, dass die Stadt bereits eine gemeinsame Gesellschaft mit der Energie Schwaben betreibe: die EVB Netze GmbH & Co. KG. Man habe mit dem Partner Energie Schwaben bisher nur gute Erfahrungen gemacht und freue sich daher über eine weitere Zusammenarbeit.