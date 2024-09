Jugend erklärt: Auch junge Menschen brauchen eine Online-Pause

Ob man es glaubt oder nicht: Auch die „Generation Z“, also Menschen, die in den Jahren zwischen 1995 und 2010 geboren wurden, braucht mal eine Pause von der Online- Welt. Digital Detox ist angesagt! Der Begriff „Detox“ stammt mal wieder aus dem Englischen und ist eine Kurzform des Wortes „Detoxification“. Das bedeutet so viel wie Entgiftung. Der Begriff steht oft in Verbindung mit Ernährung- Digital Detox hingegen will den Kopf von toxischen Handyinhalten befreien. Immer mehr junge Menschen begreifen, wie abhängig sie eigentlich von ihrem Handy sind, und wieviel Zeit sie damit verschwenden.

Bildschirmzeit liegt manchmal bei sechs Stunden am Tag

Die Bildschirmzeit, also die Zeit, in der das Mobiltelefon benutzt wird, lässt sich ganz einfach in den Handy-Einstellungen nachsehen: Viele Nutzer verbringen durchschnittlich mehr als vier bis sechs Stunden pro Tag an ihrem Smartphone. So schlimm man es früher fand, Handyverbot von den Eltern verhängt zu bekommen, so sehr wünscht man es sich heutzutage manchmal zurück. Wenn man nämlich einmal in den Sog des Handys gezogen wurde, bemerkt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Da können es schnell mal zwei Stunden sein, die einfach an einem vorbeigezogen sind, während man sich TikTok- Videos von süßen Katzen angesehen hat.

Tresore für Handys mit Zeitschaltuhr

Doch das Handy selbst kann ironischerweise auch bei der digitalen Entgiftung helfen: Es gibt zahlreiche Apps, die Zeitlimits setzen können, um die Nutzung zu kontrollieren. Nachdem man dann beispielsweise zwei Stunden am Handy war, kommt die Mitteilung, dass das Zeitlimit erreicht wurde. Diese Apps sind ein Anfang, aber viele wollen noch weiter gehen: Es gibt inzwischen kleine Tresore, ebenfalls mit einer Zeitschaltuhr. Das Handy wird reingelegt, und der Tresor lässt sich erst wieder nach der eingestellten Zeit öffnen. Aber auch Hotels bieten Digital- Detox- Aufenthalte an, inzwischen gibt es sogar Digital- Detox- Zeltlager. Es ist kein Geheimnis, dass, wenn etwas im Trend liegt, alle mitziehen. Also: Frohes Detoxing!