Wie ist es um die Außen- und Sicherheitspolitik bestellt?

Unter großem Interesse fand in der Lechfeldhalle eine Informationsveranstaltung zur aktuellen Außen- und Sicherheitspolitik statt. Rund 35 politisch Interessierte waren gekommen, um mit dem Jugendoffizier der Bundeswehr, Fabian von Skrebensky, über die sicherheitspolitischen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu diskutieren.

Die Bedeutung sicherheitspolitischer Bildung

In seinem Vortrag spannte von Skrebensky einen weiten Bogen: Von der aktuellen geopolitischen Lage über die Rolle Deutschlands in der Nato bis hin zu Fragen der Wehrhaftigkeit und Verteidigungsbereitschaft. Besonders hob er die Bedeutung sicherheitspolitischer Bildung und einer realistischen außenpolitischen Einschätzung hervor. Die Veranstaltung wurde organisiert von Max Ludwig und Lisa Wolf (Junge Union), in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) der CSU, vertreten durch Mathias Neff, sowie der CSU Kleinaitingen. Der Abend stand damit auch im Zeichen des generationenübergreifenden Dialogs innerhalb der Union.

In der anschließenden Diskussionsrunde zeigten sich die Teilnehmer engagiert: Fragen zur Bundeswehrreform, zur Rolle Europas in globalen Krisenregionen und zur Verantwortung junger Menschen im demokratischen Gemeinwesen wurden offen und intensiv debattiert. (AZ)