Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Django Asül in Bobingen: Politisches Kabarett und spannende Einblicke

Bobingen

Django Asül rät: Immer genau hinschauen und hinhören

Der Niederbayer mit türkischen Wurzeln tritt Ende September in Bobingen auf. Im Interview verrät er, wie ein Kabarettprogramm entsteht.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Django Asül nimmt kein Blatt vor den Mund. Am 27. September kommt er nach Bobingen.
    Django Asül nimmt kein Blatt vor den Mund. Am 27. September kommt er nach Bobingen. Foto: Felix Hörhager, dpa

    Django Asül ist ein Schwergewicht des politischen Kabaretts. Das Repertoire des Niederbayers mit türkischen Wurzeln reicht vom politischen Geschehen in Bayern, Deutschland und der Welt bis zu sportlichen und gesellschaftlichen Ereignissen. Derzeit ist er mit seinem Programm „Am Ende vorn“ unterwegs und kommt damit er am Samstag, 27. September, um 20 Uhr auch nach Bobingen in die Singoldhalle. Asül blickt in seinem Programm nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern gerne auch mal auf das Woanders und Später. Sich selbst treu bleiben und gleichzeitig konsequent weiterentwickeln – das sind die Eckpfeiler seines Schaffens.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden