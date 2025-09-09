Django Asül rät: Immer genau hinschauen und hinhören

Django Asül ist ein Schwergewicht des politischen Kabaretts. Das Repertoire des Niederbayers mit türkischen Wurzeln reicht vom politischen Geschehen in Bayern, Deutschland und der Welt bis zu sportlichen und gesellschaftlichen Ereignissen. Derzeit ist er mit seinem Programm „Am Ende vorn“ unterwegs und kommt damit er am Samstag, 27. September, um 20 Uhr auch nach Bobingen in die Singoldhalle. Asül blickt in seinem Programm nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern gerne auch mal auf das Woanders und Später. Sich selbst treu bleiben und gleichzeitig konsequent weiterentwickeln – das sind die Eckpfeiler seines Schaffens.

