Gold und Silber für jahrzehntelanges Engagement

„Ich bin ganz gerührt“, sagt Gisela Peters, nachdem Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl ihr die goldene Bürgermedaille verliehen hat. „Ich werde sie in Ehren halten.“ Laut Feigl ist Peters im evangelischen Gemeindezentrum „die gute Seele, die dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft, und das mit einem Herzen, das für den Dienst an anderen schlägt.“ Und das seit 25 Jahren. Bescheiden betont sie im Gespräch mit unserer Redaktion: „Andere sind auch tüchtig.“ Eine Bescheidenheit, die auch dem Bürgermeister aufgefallen ist, in seiner Laudatio sagt er: „Frau Peters tut Gutes, ohne je im Vordergrund stehen zu wollen. Sie bleibt stets bescheiden und agiert im Hintergrund, aber ihre Taten sprechen für sich.“ Ihr Alter sieht man der 94-Jährigen mit den roten Haaren und dem türkisfarbenen Nagellack nicht an. Seit einem halben Jahrhundert hält sie sich mit Yoga fit, später kam Pilates dazu, auch Seniorengymnastik macht sie. Die Bürgermedaille in Gold bekommt an diesem Abend nur Peters - sechs weitere engagierte Königsbrunnerinnen und Königsbrunner dürfen fortan die silberne am Revers tragen.

