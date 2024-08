Ein liebevoller Gnadenhof für Katzen

Von vorn sieht das Haus in Langenneufnach normal aus. Neben der Tür hängt ein Schild. Darauf steht: „Meine Kinder haben Fell.“ Bernadette Hentschel öffnet die Tür. Sie und ihr Mann Michael lieben Katzen und bieten ihnen ein besonderes Zuhause. Sie betreiben einen Gnadenhof für alte, kranke und behinderte Katzen aus dem In- und Ausland. Momentan betreuen sie 14 Tiere im Alter von vier bis 14 Jahren.

Bernadette Hentschel war schon als Kind tierlieb. „Ich habe damals bei Dehner in der Annastraße immer das hässlichste Meerschwein ausgesucht.“ Bis heute bietet sie alten und kranken Tieren ein Zuhause. Mittlerweile allerdings nur noch Katern und Katzen. Ihre Schwester habe eine ähnliche Neigung, erklärt Hentschel. Ebenso ihr Mann Michael. „Anders wäre es auch gar nicht möglich“, sagt sie. Zusammen pflegen sie mittlerweile 14 Kater und Katzen aus Deutschland, Österreich, Bulgarien und Spanien. Die Versorgung der Tiere kostet so einiges, wegen der Medikamente und auch wegen der Gehege-Konstruktion hinter dem Haus.

Auf der Terrasse sticht jedem Besucher sofort eine große Drahtkonstruktion ins Auge, die die Hälfte des relativ steil am Hang abfallenden Gartens bedeckt. Es erinnert an ein Gehege in einem Wildtierpark. Dort haben die Katzen ihren Auslauf. Rund 20.000 Euro hat es Bernadette und Michael Hentschel bisher gekostet. Die Türen haben sie selbst eingebaut.

Tragische Vergangenheit motiviert zu Tierschutz

Früher hat Bernadette Hentschel in Reinhartshausen gewohnt: „Damals war ich noch eine normale Katzenhalterin mit vier Katzen“, berichtet sie. Alle Tiere waren Freigänger. Doch dann brach das Unglück über sie herein: Eine ihrer Katzen hatte zur Erntezeit im Feld gesessen, als der Mähdrescher kam. Zwar suchte die Katze am Zaun Schutz, doch zu spät. Die Bilder des schwer verletzten Tiers haben Bernadette Hentschel lange verfolgt. Für sie war klar: Sie möchte die Katzen schützen. Egal, um welchen Preis. Seitdem ist Hentschel auch stilles Mitglied bei der Rehkitzrettung.

Für einen alteingesessenen Kater wie Bommel war das Gehege bei Familie Hentschel eine Umgewöhnung. Andere wie die Straßenkater und Katzen schätzen den sicheren, behüteten Aufenthaltsraum von Beginn an. „Im vergangenen Winter hatten wir Probleme mit dem Pappschnee“, sagt Hentschel. Das enorme Gewicht habe die Stangen des Geheges durchgebogen. Jeden Tag mussten die Hentschels den Schnee von Hand entfernen, um das Gehege vor dem Zusammenbruch zu retten. Die Katzen und Kater residierten derweil im warmen Wohnraum, bis der Schnee endlich schmolz. Seitdem überlegen die Hentschels, wie sie das Gehege stabilisieren können.

Zwei Stunden dauert die medizinische Pflegeroutine für die Kater und Katzen

Ein großer, kräftig aussehender Kater betritt die Terrasse. Beobachtend legt er sich in einiger Entfernung hin. Seine grünen Augen sind wie mit einem schwarzen Kajal umrandet. „Das ist Olli, unser Diabetes-Kater“, sagt Hentschel. Zweimal am Tag braucht das Tier eine Insulinspritze, unabhängig von seiner Ernährung. Elf Kilo bringt er auf die Waage. Hentschel und ihr Mann versorgen die Tiere medizinisch und akzeptieren ihre Bedürfnisse. „Wir haben zwei Tiere dabei, die mögen nicht von Menschen angefasst werden.“ Rund zwei Stunden dauert es in der Früh, die Medikamente herzurichten. Ein einäugiger Kater namens Moritz hat kürzlich ein Medikament aus den USA bekommen - für rund 5000 Euro gegen eine Krankheit, die sonst hierzulande meist tödlich endet.

Die Zusammenarbeit mit anderen Tierschützern bestärkt Hentschel darin, weiterzumachen. Sogar Spendengelder fließen mittlerweile an den gemeinnützigen Verein „Vergessene Seelen - Gnadenhof für Katzen“. Die dokumentiert Hentschel akribisch. „Am Anfang war das ein komisches Gefühl, Geld von anderen für die Kater und Katzen anzunehmen“, beschreibt sie. Sie sei aber gleichzeitig über die Hilfsbereitschaft erstaunt gewesen. Hentschel hat ein Kontaktnetz nach Wehringen, Langweid und sogar bis nach Österreich.

Was machen die Hentschels eigentlich, wenn sie in den Urlaub verreisen? Dann kümmert sich eine Nachbarin um die Katzen. Sie schickt den Hentschels sogar Videos von den Lieblingen. „Sonst könnte ich gar nicht wegfahren“, sagt Bernadette Hentschel und schiebt hinterher: „Es muss ja nicht jeder sein wie wir.“