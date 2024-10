Einbrüche in Firmen

In gleich drei Firmen wurde eingebrochen. Am Donnerstag wurde in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr in der Straße Am Wäldle in Klosterlechfeld in drei gewerbliche Objekte eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Anhand einer Videoaufzeichnung ist bekannt, dass zwei Täter gemeinsam in die Firmen eindrangen und diese nach Beute durchsuchten. Insgesamt entwendeten die Täter einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Einbruchsdiebstähle aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)

