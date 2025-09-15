Wie die Grimoldsrieder die Tradition Dorfausflug pflegen

Herrliches Spätsommerwetter hat 55 Reiselustige beim traditionellen Grimoldsrieder Dorfausflug begleitet. Gemäß der Planung durch den heimischen Schützenverein Eintracht führte die Ausfahrt die Teilnehmenden in den Wildpark Poing und anschließend in den Olympiapark München. Die ausgewählten Besuchermagnete sorgten innerhalb der Gruppe für großen Anklang.

Greifvogel-Flugshow und herrliche Aussicht

In Poing faszinierten der Blick auf heimische Wildarten in natürlicher Umgebung, die Fütterung der Rehe und eine Greifvogel-Flugshow Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Im Olympiapark lud das gute Wetter die Busreisenden zu einer beschaulichen Tretbootfahrt auf dem Olympiasee oder einer gemütlichen Rundfahrt mit der Parkeisenbahn ein. Wagemutigen bot eine Fahrt mit dem Skylift auf 70 Meter Höhe eine atemberaubende Aussicht auf München und die Alpen.

Die Organisatoren zeigten sich zufrieden. Der Grimoldsrieder Dorfausflug ist nach ihrer Einschätzung zu einer schönen Tradition geworden, die sich in jüngerer Vergangenheit wachsenden Zuspruchs erfreut. (Thomas Mayer)

