Baustelle bietet tollen Ausblick

Vor gut zwei Jahren hat ein Hagelsturm das Dach der Königsbrunner St. Johannes Kirche beschädigt. Heuer wurde der Turm eingerüstet, um die Schäden zu reparieren. Für die Bauarbeiter gab es somit einen einmaligen Ausblick über Königsbrunn. Nach Norden zeigt sich das neue Königsbrunner Zentrum mit dem Kino und noch einen Teil der Bauarbeiten. Spannenden Ansichten, die durchaus auch vom Arbeiten abhalten und zum Innehalten verleiten können.

Seit März dieses Jahres wird am Kirchturm gearbeitet. Die Wucht der Hagelkörner beim Unwetter im August 2023 hat die Schieferplatten des Daches beschädigt. Gut ein Drittel muss ausgetauscht werden. Die Arbeiten werden von einem Dachdecker aus Thüringen durchgeführt, der viel Erfahrung mit Schieferdächern hat.