Perfektes Wochenende für den EHC Königsbrunn

Mit einem klaren 5:1 Sieg holt sich der EHC Königsbrunn auswärts wichtige drei Punkte gegen den TSV Peißenberg. Nach einer intensiven und schnellen Partie hatten die Brunnenstädter am Ende verdient die Nase vorn. Königsbrunn musste auf einige Spieler verzichten, neben Dominic Erdt fehlten noch Mika Reuter, Leon Steinberger und Philipp Sander. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup war Dave Blaschta mit angereist.

Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Partie auf Augenhöhe, beide Teams suchten den Abschluss und agierten mit viel Zug zum Tor. Die jeweiligen Defensivreihen machten aber einen guten Job und ließen kaum hochkarätige Chancen zu. Das aggressive Forechecking der Königsbrunner machte sich dann in der 17. Spielminute bezahlt, nach Scheibeneroberung im gegnerischen Drittel spielte Sternheimer zu Döring. Der zimmerte den Puck dann per Direktabnahme in den Winkel zum 1:0 für den EHC. Nur zwei Minuten später suchten die Miners den Ausgleich, kassierten dann aber einen Konter, den Florian Döring nach erneutem Anspiel von Sternheimer zum 2:0 verwertete. In der letzten Spielminute des Abschnitts vergab noch Peter Brückner eine hochkarätige Chance, aber auch die Miners verfehlten in der letzten Spielsekunde nur knapp das Tor des EHC.

Im Mitteldrittel kam Peißenberg in der 24. Spielminute zum 2:1 Anschlusstreffer, doch die Miners zogen nun einige Strafzeiten. In der 28. Spielminute hatten die Gastgeber sogar den Ausgleich auf dem Schläger, verpassten es aber zu treffen. Dafür legte der EHC in Überzahl nach, in der 31. Spielminute spielte Florian Döring zu Leon Hartl, der netzte dann zum 3:1 ein. In der 35. Spielminute hatte Döring noch die Chance auf seinen dritten Treffer und nur zwei Minuten später traf Toms Prokopovics lediglich den Pfosten, weitere Tore wollten bis Drittelende nicht fallen.

Königsbrunn übersteht Strafzeiten

Die Gastgeber standen nun unter Zugzwang und warfen jetzt alles nach vorne. In der 45. Spielminute entschärfte EHC-Goalie Stefan Vajs noch einen Penalty der Miners. Die Zeit lief aber für Königsbrunn, die Brunnenstädter verteidigten mit viel Leidenschaft und kühlem Kopf. Gegen Drittelende zog der EHC nochmal eine Strafzeit, doch den Miners gelang kein Tor in Überzahl. Mit Ablauf der Strafe tankte sich nochmal Marco Sternheimer durch und traf in der 58. Spielminute zum 4:1. In der letzten Spielminute schob Peter Brückner nach präzisem Anspiel zum 5:1 Endstand für Königsbrunn ein.

Coach Bobby Linke war zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir sind heute gut in die Begegnung gekommen, hatten auch guten Zugriff und wussten, dass Peißenberg eine gute und eingespielte Mannschaft hat. Es war eine schnelle und durch die Strafzeiten auf beiden Seiten auch fahrige Partie. Wir haben es dennoch ganz gut gespielt.“ Einen kleinen Kritikpunkt hat er aber: „Unser Powerplay war ausbaufähig. Dafür war unser Unterzahlspiel umso besser. Wir haben es insgesamt gut verteidigt und ein perfektes Auswärtsspiel abgeliefert. Ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft.“

Tore: 0:1 Döring (Sternheimer) (17.), 0:2 Döring (Sternheimer) (19.), 2:1 Ebentheuer (Murphy, Vogl) (24.), 3:1 Hartl (Döring) (31.), 4:1 Sternheimer (58.), 5:1 Brückner (Prokopovics, Döring) (60.) - Strafminuten: TSV Peißenberg 16 EHC Königsbrunn 16 - Zuschauer: 1015.