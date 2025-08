Elisabeth Schnatterer ist zweite Bürgermeisterin in Hiltenfingen

Diese Veränderung in der Gemeinde war nicht vorgesehen, aber durch den Tod des bisherigen zweiten Bürgermeisters Michael Weber Anfang Juli notwendig geworden. So stand die Neuwahl für dieses wichtige Amt auf der Tagesordnung. Bürgermeister Robert Irmler schlug die langjährige Gemeinderätin Elisabeth Schnatterer als seine Stellvertreterin vor, denn diese Funktion kann nur eine Person aus dem Gemeinderat übernehmen.

Alle stimmten für Elisabeth Schnatterer

In einer geheimen schriftlichen Wahl stimmten alle zehn anwesenden Rätinnen und Räte einschließlich des Bürgermeisters für Elisabeth Schnatterer. „Ich habe mir das nicht gewünscht, aber es muss ja weiter gehen bis zur nächsten Wahl“, sagte die erfahrene Kommunalpolitikerin und nahm die Wahl an. Seit 17 Jahren vertritt sie im Gemeinderat die Interessen der Menschen in Hiltenfingen und wird dies auch weiterhin in noch verantwortlicherer Position tun. Nach ebenfalls 17 Jahren als Kontrollerin bei der Firma Premium-Aerotec ist sie mittlerweile beruflich im Ruhestand. Als Zweite Bürgermeisterin ist Schnatterer nun auch ständiges Mitglied im Entwicklungsausschuss und Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, zusätzlich zur Stellvertretung des ersten Bürgermeisters in allen anderen Gremien und beim Begegnungsland Lech-Wertach.

Diese Posten mussten neu besetzt werden

In die Verwaltungs-Gemeinschaftsversammlung Langerringen rückt Nicole Kellermann nach, die Vertretung im Zweckverband Staudenwasser-Versorgung übernimmt Markus Stegmann. Beim Schulverband Hiltenfingen-Scherstetten wird künftig Christian Mayer und beim Schulverband der Leonhard-Wagner-Mittelschule Stefanie Pohlmann den Bürgermeister vertreten. Den frei gewordenen Platz im Gemeinderat nimmt Daniel Grünecker als Nachrücker auf der einheitlichen Wahlvorschlagsliste ein. Er wurde von Bürgermeister Irmler für dieses Amt vereidigt.

Neuer Asylhelferkreis gegründet

In der Gemeinderatssitzung stellte der Bürgermeister den neu gegründeten Asylhelferkreis vor. Nach dem Einzug von 18 überwiegend jungen Männern aus der Unterkunft Dinkelscherben in das vom Landratsamt Augsburg angemietete Wohnhaus in der Türkheimer Straße, hat sich ein Kreis von etwa sechs Personen zu deren Unterstützung gebildet. Der Ansprechpartner Christian Wittenberg hat bereits Kontakt zu den Bewohnern aufgenommen und einen positiven Eindruck gewonnen. Er sagte aber auch: „Wir sind noch zu wenige, um fundiert beraten und bei der Integration in die Dorfgemeinschaft helfen zu können. Da sollten sich auch die Vereine daran beteiligen“. Seinen Aufruf zur Mitarbeit unterstützte der Bürgermeister ausdrücklich.

Zur Entwicklung der Grundschule Hiltenfingen-Scherstetten berichtete Irmler, dass im kommenden Schuljahr 132 Schulkinder gemeldet sind. „Das zeigt, dass wir mit dem Neubau der Mittagsbetreuung richtig gehandelt und gerade noch rechtzeitig begonnen haben, denn die Schülerzahl wird in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen“.

