Serenade mit einem emotionalen Höhepunkt

Zahlreiche Gäste kamen jüngst zur Serenade der Stadtmusikkapelle am Schwabmünchner Wasserturm. Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war die Verabschiedung von Dirigent Wolfgang Siegert.

Nach 20 Jahren übergibt er den Taktstock ab September an Hans Günter Schwanzer. Vorsitzender Peter Schäfer würdigte Siegerts langjähriges Engagement und seine herausragenden Leistungen. Schäfer hob hervor, dass Siegert als erster Solotrompeter am Stadttheater und Musiker vieler namhafter Orchester wie dem Bundeswehrmusikkorps Süd oder Kurt Graunkes Rundfunkorchester quasi „überqualifiziert“ war, als er im April 2004 das Hauptorchester übernahm und fortan zu neuen Höhen führte. Schäfer betonte, dass es nicht zuletzt dem Dirigenten der ersten Stunde, Rudi Seitz, zu verdanken sei, dass jemand wie Wolfgang Siegert sich auf die „Schwabmünchner“ eingelassen habe.

Als Dankeschön an Siegert überreichte Spartenvorstand Gerald Albert ein Holzschnapsfass. Von den Musikerinnen gab es Blumen. Die Musiker hatten außerdem für seinen nächsten Urlaub in der Wachau gesammelt - ein Ort, den Siegert besonders schätzt. Obwohl Siegert den Taktstock weitergibt, bleibt er dem Orchester erhalten: Er wird weiterhin die böhmische Besetzung und die Big Band leiten.

Jungen Talente eröffnen den musikalischen Abend

Den Auftakt machten das Vororchester und das Jugendblasorchester unter der Leitung von Josef Utz. Die beeindruckende Entwicklung der jungen Talente zeigte sich in ihren Darbietungen deutlich. Das Vororchester präsentierte unter anderem eine schwungvolle Version von „Shut up and dance“, arrangiert von Matt Conaway, und spielte zusammen mit dem Jugendblasorchester „The lion king“ von Ron Sebregts. Das Jugendblasorchester begeisterte zudem mit Auszügen aus „Mary Poppins“, arrangiert von Ted Ricketts. Die jungen Musiker ernteten großen Applaus und zeigten, dass in ihnen großes Potenzial steckt.

Von Abba bis John Miles

Im Anschluss übernahm das Hauptorchester unter der Leitung von Wolfgang Siegert die Bühne. Sie spielten die schönsten Melodien von Abba und eine eindrucksvolle Interpretation von „Music“ von John Miles, die das Publikum in ihren Bann zog. Besonders die wunderschöne Polka „Unsere Reise“ rührte die Zuhörer. Zum Abschluss des Abends spielte das Hauptorchester den imposanten Astronautenmarsch, der das Publikum zu stehenden Ovationen für den scheidenden Dirigenten bewegte. (AZ)