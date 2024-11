Für die Krippenausstellung brauchen Besucher viel Zeit

Die Adventszeit hat begonnen. Zumindest im Bobinger Laurentiushaus, denn dort hat die Kolpingsfamilie Bobingen eine wunderbare und vielseitige Krippenausstellung organisiert.

Die Krippe im heimatlichen Wohnzimmer ist für viele nicht nur ein Symbol für die (Vor-)Freude auf die Weihnachtszeit. Das Kripplein, welches zum Teil seit Jahrzehnten im Familienbesitz ist, birgt meist viele Erinnerungen: an den Großvater, der früher noch die Krippe mit aufbaute, an die lange Suche nach den richtigen Figuren oder auch nur an die Freude, die man als Kind immer hatte, wenn es galt, die unzähligen Schäflein sorgfältig aufzustellen. Diese Freude an der Weihnachtskrippe, von denen keine der anderen gleicht, teilen viele Bobinger. So hatte das Krippenteam der Kolpingsfamilie wenig Mühe, wieder genügend verschiedene Krippen für die Ausstellung zu bekommen. Auch die Ergebnisse des diesjährigen Krippenbaukurses sind zu sehen.

Es gibt viel zu entdecken

Eingebettet sind die über 80 verschiedenen großen Krippendarstellungen in Moos, unterbrochen mit Tannenbäumen im Hintergrund und zahlreichen Grünpflanzen, sodass man wohl zu Recht von einer Krippenlandschaft sprechen kann. Fast ehrfürchtig schritten viele bereits am ersten Besuchstag durch die wunderbar angelegten Reihen, für die man sich Zeit nehmen muss, so viel gibt es dort zu entdecken.

Schon am ersten Tag war der Besucherandrang groß. Foto: Anja Fischer

Unzählige Lichter beleuchten die verschiedenen Krippendarstellungen. Ob alpenländischer Stil, Allgäuer Krippe oder ein orientalischer Stall, chinesische Krippe, Schneekrippe oder Wurzelkrippe – die einzelnen Szenerien sind ebenso vielfältig wie künstlerisch kreativ. Zu jeder Krippe gehören die passenden Figuren. Und diese sind ebenso unterschiedlich wie die Krippen selbst: getöpfert aus Ton, aus Holz geschnitzt und bemalt oder mit Stoff bekleidet, gefertigt aus Wolle, Filz oder Kunststoff. Die Figuren sind ebenso individuell wie die Krippen, zu denen sie gehören. Zusammen geben sie eine faszinierende Kombination, die nicht nur in der Vorweihnachtszeit ihren ganz besonderen Reiz ausstrahlt und die Besucher fasziniert. Gerade jetzt, wenn es draußen dunkel und kalt ist, ist der Besuch der Bobinger Krippenausstellung besonders schön und eine erste Einstimmung auf die Adventstage.

Auch aus Japan kommt eine Krippe. Foto: Anja Fischer

In diesem Jahr ist die Krippenausstellung besonders umfangreich, zu den über 80 großen Krippen kommen noch unzählige Kleinkrippen in einer Vitrine. Und auf der Wiese gegenüber dem Laurentiushaus steht noch etwas ganz Besonderes: Die große Kolpingkrippe, für die Mitglieder 90 verschiedene Figuren ausgesägt und bemalt haben. Weitere große Außenkrippen sind im Eingangsbereich zu sehen.

Alle Ausstellungsstücke sind mit dem Namen der Leihgeber und der Krippenart beschriftet. So kann man fasziniert bestaunen, aus welchen Teilen der Welt die einzelnen Krippendarstellungen oder Figuren stammen.Am Wochenende bietet sich ein Besuch vor oder während des Christkindlmarktes auf dem Bobinger Rathausplatz an.

Öffnungszeiten sind von Montag bis Mittwoch, 25. bis 27. November, von 17 bis 19 Uhr; Donnerstag und Freitag, 28./29. November, von 17 bis 20 Uhr; Samstag, 30. November, 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, 10 bis 18 Uhr.