Ferientipps für Daheimgebliebene: Ausstellung und Militärgeschichte

In den großen Ferien gibt es von der Redaktion jeden Tag einen Veranstaltungs- oder Freizeittipp aus unserer Region für alle, die daheim geblieben oder vom Urlaub schon zurückgekehrt sind. Pünktlich zum ersten Sommerferien-Wochenende sagt der Wetterbericht allerdings Regen voraus, weshalb viele Freiluftveranstaltungen ausfallen, wie die Italienische Nacht in Untermeitingen oder das Weinfest im Luitpoldpark in Schwabmünchen. Bleibt also genug Zeit für Indoorveranstaltungen.

Ausstellung in Oberschönefeld

Oberschönenfeld: Im Museum ist derzeit die Sonderausstellung „Täuschend echt oder echt getäuscht“ zu sehen. Gefälschte Markenprodukte fluten die Online-Shops, das Soja-Schnitzel sieht aus wie Fleisch und künstliche Intelligenz beantwortet Fragen aller Art. Doch Imitate sind keine modernen Phänomene. Menschen haben seit jeher Dinge nachgeahmt oder gar gefälscht.

Icon Galerie 12 Bilder Ein kleiner Einblick in die neue Sonderausstellung im Museum Oberschönenfeld "Alles fake? Täuschend echt oder echt getäuscht".

Webpelzmäntel und Kunstseidenkleider aus den 1920er-Jahren etwa zeugen vom Wunsch, am Wohlstand teilzuhaben. Kaffee-Ersatz und „Kunstbutter“, die in Kriegs- und Krisenzeiten das Original ersetzten, zeigen: Not macht erfinderisch. Interaktive Stationen runden den Museumsbesuch ab: Die Besucher können sich mit der Künstlichen Intelligenz Cora unterhalten, bei einem Fake-News-Quiz mitmachen und im fliegenden „Zimmer der Imitate“ die Schwerkraft austricksen. Geöffnet ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Einblick in die Geschichte des Militärs

Lechfeld: Die Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld öffnet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Die Besucher erhalten Einblick in die Historie des Militärs auf dem Lechfeld unter anderem in die Entwicklung des Jagdbombergeschwaders 32, das einst dort stationiert war. Ab 13 Uhr fährt ab der Hauptwache stündlich ein Shuttlebus zur Ausstellung. Für den Zutritt zur Lechfeldkaserne ist ein Ausweis erforderlich.