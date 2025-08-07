Unterhaltsam, amüsant, frech und kritisch

Sie genießen keine diplomatische Immunität. Aber höchstes Ansehen: Über 100 Persönlichkeiten hat der Landkreis Augsburg in den vergangenen Jahren zu Botschaftern ernannt. Die Redaktion will sie in einer unterhaltsamen Reihe vorstellen. Alle Botschafter und Botschafterinnen haben dazu denselben Fragebogen erhalten. Es geht um Lieblingsorte im Landkreis oder auch Orte, die man besser meiden sollte. Die Botschafter werden nach Tipps gefragt, wie sie zum Beispiel mit schwierigen Situationen umgehen. Und vor was sie Angst haben. Oder in welches Alter sie sich wünschen würden, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten. Die neue Serie startet am Wochenende.

Sie sind Botschafter des Landkreises Bernhard Ammann, Margarete Aulbach, Achim Binanzer, Daniel Eugen Biskup, Dr. Jürgen Brandstetter, Thekla Braun, Jörg Brünig, Johannes Daxbacher, Arif Diri, Anton Deuringer, Anja Dördelmann, Gabi Dreisbach, Stephan Reinhold Eckl, Klaus Emler, Johannes Enzler, Horst Erhardt, Torsten Falke, Manfred Finger, Andreas Hilmar Fischer, Thomas Josef Fischer, Matthäus Josef Fünfer, Stefanie Fuß, Manfred Gahler, Hermine Gattinger, Günther Geiger, Renate Golling, Helmut Gruber, Anne Hagen, Thorsten Hahn, Andreas Haller, Roland Hembacher, Paul Heinrich, Günther Herdin, Siegfried Hertlen, Inge Herz, Dr. Michael Heußen, Christoph Hieber, Stefan Holzamer, Alois Huber, Ulrich Humbaur, Dr. Jürgen Idzko, Helmut Jung, Dieter Kaltner, Werner Kapaun, Franz Karl, Kasperl, Reinhard Kastner, Jürgen Kerner, Norbert Kiening, Simone Kink, Joachim Knauer, Albert Kohl, Manfred Kosch, Michael Kramer, Elfriede Kraus, Roswitha Kugelmann, Andreas Landau, Dr. Hartmut Last, Dr. Bernhard Lehmann, Alexander Leupolz, Monika Luger, Georg Marx, Heidi Mayr, Dr. Max Georg Meier, Birgit Meitner, Erwin Merk, Harry Meyer, Martin Meyer, Sonja Michalski, Georgine Miehle-Zesch, Georg Miller, Ivo Moll, Georg Müller, Jürgen Müller, Monika Müller, Susanne Müller, Gerlinde Ostermeier, Marco Pellizzari, Hans Pfänder, Markus Pfeffinger, Dr. Sigrid Pforr, Wolfgang Pentz, Martin Platzer, Walter Pötzl, Josef Pröll, Sigrid Puschner, Ilona Reeb, Ulrich Reß, Günther Riebel, Ralf Ritter, Peter Roth, Sunyela Roider, Peter Schäfer, Hans Scheiterbauer, Wolfgang Scherer, Stefanie Schleich, Marie Schmalhofer, Ludwig Schmalhofer, Beate Schmidt-Menig, Peter Schöffel, Norbert Schürmann, Tina Schüssler, Markus Schuster, Norbert Schwalber, Hildegard Schwering, Beate Spiegel, Margit Stapf, Frank Stefan Steinbacher, Georg Steininger, Alois Strohmayr, Hermann Teufel, Kersten Thieler-Küchle, Michael Wagner, Marcus Wagner, Bei Wang, Paul Waning, Volker Weingartner, Werner Weishaupt, Joachim Weldishofer, Dominikus Wenger, Carlo Wenig, Gerhard Wiedemann, Dagmar Witty, Hubert Witty, Jürgen Wunderlich, Heinz Zettl, Werner Ziegelmeier und Astrid Zimmermann.

Seit 2009 gibt es nach einer Idee des früheren Landtagsabgeordneten Max Strehle die Landkreis-Botschafter. Sie repräsentieren die Wirtschafts-, Lebens- und Tourismusregion nach innen und außen. Die rund 120 Männer und Frauen haben einen engen Bezug zum Landkreis, pflegen viele Kontakte und strahlen Begeisterung aus.

Auch der Kasperl aus der Puppenkiste gehört dazu

Zu den Persönlichkeiten, die erst jüngst in den Kreis der Botschafter getreten sind, gehört der Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste. Kasperl, von Beruf Spaßmacher, ist in der Augsburger Puppenkiste zu Hause. Sie gehört neben der Fuggerei, dem Rathaus mit seinem Goldenen Saal und dem Dom zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie ist ein echter Exportschlager, eine Institution. Ihre weltbekannten Charaktere haben die Kindheit von Generationen geprägt.

Sie sind nicht nur Repräsentanten

Für Landrat Martin Sailer sind die Landkreisbotschafter mehr als nur Repräsentanten. „Sie sind Brückenbauer und Fürsprecher, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Einsatz für unseren Landkreis werben – sei es auf beruflichen Veranstaltungen, in ihren Netzwerken oder ganz persönlich.“ Über 100 Menschen setzten sich aktiv dafür ein, das Lebensgefühl und die Chancen in unserer Region bekannt zu machen. „Was unsere Botschafterinnen und Botschafter so besonders macht, ist auch ihre Vielfalt: Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und bringen ihre individuellen Stärken ein. Dadurch entsteht ein lebendiges, starkes Netzwerk, das den Landkreis Augsburg als lebenswerte und zukunftsfähige Heimat präsentiert – weit über unsere Grenzen hinaus.“ Durch regelmäßige Treffen und den Austausch sollen auch neue Ideen und Projekte entstehen.