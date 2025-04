Die „Klamotte“: Secondhand ist im Trend

Im Second-Hand-Laden „Klamotte“ in der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen herrscht reges Treiben. Die beiden Koordinatorinnen Irmgard Kranzfelder und Hildegard Ambros kümmern sich um die Kunden, die auf der Suche nach neuen, schicken oder praktischen Kleidungsstücken sind. „Von der Unterhose bis zum Hut“, wie Irmgard Kranzfelder sagt, gibt es hier alles, was das Herz begehrt, auch in Übergrößen. Doch nicht nur Mode, sondern auch Puzzles, Spielsachen und Kinderbücher gehören zum Sortiment. Die beiden legen großen Wert auf die Qualität der Ware und bieten damit eine nachhaltige Alternative zum Neukauf. Immer mehr Menschen entdecken die „Klamotte“ – nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen des Trends zu nachhaltigem Konsum.

Helfer sind gesucht

Die 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 25 davon ehrenamtlich, sind mit Herzblut dabei, doch mehr Helfer wären willkommen, um längere Öffnungszeiten zu ermöglichen. Aktuell hat der Laden Montag bis Freitag sowie an jedem ersten Samstag im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, und montags von 15 bis 18 Uhr. Kleidung kann täglich von 7 bis 20 Uhr in einer Gartenblechhütte neben dem Laden abgegeben werden.

Für Schüler gibt es eine besondere Aktion

Der Erlös aus dem Laden hilft auch sozialen Projekten: Nach Abzug der Kosten für Personal, Räume und Dekoration fließt der Erlös an die Caritas, um etwa die palliative Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen im Haus Raphael zu unterstützen. Um noch mehr junge Menschen für Nachhaltigkeit und Secondhand zu begeistern, bietet die Klamotte eine besondere Aktion in den Osterferien: Alle Schüler und Schülerinnen bekommen 50 Prozent Nachlass auf die angebotenen Waren.