Storchennachwuchs in Gennach

Zwei Jungstörche gibt es derzeit in Gennach. Werner Burkhart vom Landschaftspflegeverband (LPV) Landkreis Augsburg und der örtliche LPV- Projektbeauftragte Hans Lutz konnten einen Blick ins Nest werfen, als sie wie jedes Jahr zusammen auf den Turm der Gennacher St.-Johannes-Kirche stiegen. Sie waren sehr froh über den gut befiederten, fitten Nachwuchs. Im Nest waren auch zwei ungeschlüpfte Eier zu sehen und vergangenes Jahr hatten drei Junge den Dauerregen zur selben Jahreszeit nicht überlebt. Wenn die Jungen in ein paar Wochen das Nest verlassen, sind es insgesamt 35 Jungstörche, die in Gennach seit 2004 ausgeflogen sind. Das Gebiet um Gennach ist Teil eines BayernNetzNatur-Projekts, das der Landschaftspflegeverband in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Hiltenfingen und Langerringen und mit dem LBV umsetzt. Die dortigen Extensivweiden und Wiesen mit Flachwasser-Biotopen sind überlebenswichtige Habitatstrukturen für Weißstorch, Kiebitz und Co. Auch die Nester in Hiltenfingen und Langerringen, beide auf Leitungsmasten, sind jeweils mit Jungen besetzt. „Ein gutes Jahr für den Storch“, freut sich Herr Burkhart.

