Zirkus gegen Langeweile in den Sommerferien in Schwabmünchen

Für Kinder und Erwachsene hat das Programm zur Sonderausstellung „Circus – Die Welt der Sensationen im Wandel“ von Museum und Galerie viel zu bieten. Bis zum 8. September zeigt das MUGS noch seine Ausstellung, bei der es in einer Kinder-Manege oder an seltsamen Automaten viel zu entdecken gibt. Jeden Sonntag ist im MUGS Popcorn-Tag. Beim Kauf einer Tüte frischen Popcorns kann man Zirkus-Preise gewinnen, etwa Clownsnasen, wasserspritzende Blumen oder Jonglierobjekte. Der Hauptpreis ein Mal im Monat ist ein kompletter Zirkuskoffer, mit allen Requisiten, die man für seine eigene Zirkus-Show braucht.

Führungen und Veranstaltungen für die kleinen Besucher

Kostenlose Führungen und Veranstaltungen für Kinder können per E-Mail an museum@schwabmuenchen.de angefragt werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem lustigen Nachmittag beim Tiermasken-Basteln und eigenen Auftritten in der Manege? Kinder können sich unter Anleitung auch einen eigenen Zirkus im Schuhkarton basteln und ihre Artisten und Tiere darin auftreten lassen. Wer etwas Geduld mitbringt, hat bestimmt Freude an der Aktion „Aufregende Fotos“, bei der waghalsige Zirkus-Kunststücke ganz sicher auf dem Boden liegend nachgestellt werden. Von oben fotografiert, sieht es tatsächlich so aus, als würden die Kinder durch die Manege fliegen. Die Veranstaltungen können als Kindergeburtstag oder Spielenachmittag gebucht werden. Am 20. August findet im Museum ab 10 Uhr das Ferienprogramm der Schreibwerkstatt Schwabmünchen für Kinder ab acht Jahren statt. Bei „Zirkusluft und Zirkusfarben“ überlegen die Kinder: Was kann man im Zirkus alles erleben? Was hört und riecht man dort? Welcher Artist trägt welches Kostüm? Nachdem sie ihre Fantasie haben spielen lassen, schreiben sie ihre eigenen Zirkusgeschichten, in der Rolle eines Zauberers, Artisten, Kunstreiters, Löwenbändigers, Clowns oder, oder, oder... Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden kann man sich auf der Website des Ferienprogramms Schwabmünchen.

Das Schattentheater präsentiert „Antonina im Zirkus Papanatschi“

Auch das Schattentheater mit dem Stück „Antonina im Zirkus Papanatschi“ lädt Kinder, aber durchaus auch Erwachsene, zum Verweilen im Museum ein. Mit viel Spaß an der Sache, der Häkelkunst der Mutter und dem technischen Geschick des Vaters machen sich Anton und Nina daran, dem Zirkus seinen alten Glanz zurückzugeben. Das Stück stammt aus der Feder von Ida Häusser, Leiterin der Schreibwerkstatt Schwabmünchen. Zusammen mit Alina Krüger vom MUGS wurden Figuren und Kulissen in viel Handarbeit für das Schattentheater hergestellt. Nachdem die ersten beiden Veranstaltungen wegen Krankheit verschoben werden mussten, lauten die neuen Termine für das Schattentheater: Freitag, 16. August, 30. August und 6. September, sowie Sonntag, 8. September, jeweils ab 15 Uhr. Das Stück dauert etwa 30 Minuten. Bei großem Besucherinteresse gibt es an den Aufführungstagen eine zweite Vorstellung ab 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Programm für Erwachsene im MUGS

Auch für Erwachsene gibt es ein Programm im MUGS. Am Freitag, 30. August, ist das Improtheater in der Mini-Manege Schwabmünchen zu Gast. Ab 18.30 Uhr zeigt die Gruppe um Raphael Wieser eine zweistündige Show unter dem Motto „Zirkus des Lebens“. Ein Vortrag des Autors Rolf-Dieter Lais über den Schwabmünchner Großcircus Adolf Fischer findet am Donnerstag, 5. September, ab 18.30 Uhr im Museum statt. Lais berichtet, was es bedeutete, in der Mitte des letzten Jahrhunderts einen Zirkus mit bis zu 250 Tieren auf Wanderschaft zu bringen und was der Circus A. Fischer auf seinen Tourneen alles erlebte. Der Vortrag ist kostenlos.



Öffnungszeiten: Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. (AZ)