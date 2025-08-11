Mit Jäger und Förster Natur entdecken

Beim Ferienprogramm der Gemeinde Langenneufnach bot die Jägervereinigung Schwabmünchen einen Entdeckervormittag in der Natur an. Mit Jäger Remig Erlinger, Jägerin Andrea Bettighofer und Försterin Beatrice Jäger wurden zahlreiche Fragen rund um Wald und Wild beantwortet und die Natur erkundet. In einem unter Fichten aufgebauten Waldklassenzimmer konnte mit Lehrtafeln, Fellen und weiteren Anschauungsobjekten das Gehörte noch besser veranschaulicht werden. Heimliche Stars waren die beiden Jagdhunde Heidi und Brezel. Eine kleine Vorführung, wie ein ausgebildeter Jagdhund gezielt Gegenstände sucht und bringt, faszinierte die Kinder besonders. Auch das Wetter spielte mit, sodass der Weg zum Waldklassenzimmer, geführt von Remig Erlinger, ein gelungenes Erlebnis war.

