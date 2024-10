Zurück in die Vergangenheit: Große Party in Schwabmünchen

Eine große Party mit Musik aus den 1980er- und 1990er-Jahren findet am Samstag, 12. Oktober, in der Schwabmünchner Stadthalle statt. Simon Rose vom „HyperHyper DJ Team“ aus München legt für alle Besucher ab 20 Uhr auf. Gespielt wird Eurodance-Sound wie „Rythm is a dancer“ von Snap, Boygroup-Songs von den Backstreet Boys, Ravehymnen, Britney Spears und Kelly-Family-Sound. Der Musikverein Schwabegg organisiert die Veranstaltung. An den Bars gibt es unter anderem selbst gemachte Cocktails. Die Stadthalle selbst soll laut Veranstalter zu einer Zeitreise zurück in die Jugend und in die 80er- und 90er-Jahre animieren. Karten gibt es im Vorverkauf bei Eliflora Blumen & Floristik, der Schwabmünchner Filiale der Chocolaterie „Café Müller“ oder per E-Mail an party@musikverein-schwabegg.de für zwölf Euro. So weit noch Karten übrig sind, können die an der Abendkasse erworben werden, kosten dann allerdings 14 Euro. Der Einlass ist ab 18 Jahren. (AZ)

