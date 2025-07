Ferientipps für Daheimgebliebene: Kino, Feuerwehr und Party

Sommerloch ade, in den großen Ferien gibt es von der Redaktion jeden Tag einen Veranstaltungs- oder Freizeittipp aus unserer Region für alle, die daheim geblieben oder vom Urlaub schon zurückgekehrt sind. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien, am Freitag, 1. August, bietet der Veranstaltungskalender gleich mehrere Aktionen.

Feuerwehr: „Spiel und Spaß bei der Feuerwehr“ gibt es am Schwabmünchner Feuerwehrgerätehaus in der Riedstraße 91. Von 14 bis 17 Uhr warten auf alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren wieder zahlreiche Aktionen, Spiele und ein Parcours mit Feuerwehr-Tretautos. Zum Abschluss darf jedes Kind in einem echten Feuerwehrauto mit Martinshorn und Blaulicht mitfahren. Für die Eltern wird Kaffee und Kuchen zugunsten der Jugendfeuerwehr angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Kindernachmittag findet bei jeder Witterung statt.

Freiluft-Kino: In Mickhausen findet das Schlosshofflimmern statt. In Kooperation mit dem Filmhaus Huber aus Türkheim ist die Komödie „Alter weißer Mann“ zu sehen. Der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr.

Partyabend: Rund um den Gennacher Musikantenstadel mit zusätzlichem Außenzelt beginnt das dreitägige Jubiläumsfest der Musikkapelle am Freitag ab 20 Uhr mit einem Partyabend. DJ Sepp sorgt unter dem Motto „Stadlfez“ für Stimmung. Als besondere Attraktionen gibt es unter anderem eine Lounge und eine Bar unter dem Sternenhimmel.

Biergarten: In Lützelburg beginnt am Freitag um 17 Uhr das Biergartenfest mit Musik des Blasorchesters Lützelburg.

Kartoffelfeuer: Am Deubacher Feuerwehrhaus wird am Freitag um 17 Uhr das Kartoffelfeuer entzündet. Dazu spielen die Dullbachtalter Musikanten Deubach auf.

Icon vergrößern Einen Blick in die Sterne ermöglicht die Sternwarte in Diedorf. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einen Blick in die Sterne ermöglicht die Sternwarte in Diedorf. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

Sternenglanz: An der Diedofer Sternwarte, Pestalozzistraße 17 A, findet am Freitag zwischen 20 und 23 Uhr entweder eine Himmelsbeobachtung oder eine Vorführung im Planetarium statt.

Spiele: In der Gersthofer Stadtbibliothek ist am Freitag von 14 bis 17 Uhr ein offener Spielenachmittag für alle Altersklassen.

Minigolf: Die Horgauer Minigolfanlage, Am Bahnhof, ist am Freitag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, die in der Meitinger Lechaustraße von 15 bis 20 Uhr.

Ponyreiten: Das wird am Freitag von 14 bis 17.30 Uhr im Reitstal Winterhalder in Horgau angeboten.

Lesespaß: Zahlreiche Büchereien im ganzen Landkreis sind auch am Freitag geöffnet. Etwa: Gemeindebücherei St. Michael Fischach von 16.30 bis 18.30 Uhr, Gersthofer Stadtbibliothek von 13 bis 17 Uhr, die Bücherei in Kutzenhausen von 15.30 bis 17 Uhr, die in Meitingen von 10 bis 14 Uhr, die in Stadtbergen von 14 bis 17 Uhr, in Leitershofen von 16 bis 18 Uhr und in Westendorf von 16 bis 18 Uhr.