Kleine Flieger bieten eine große Show

Am kommenden Wochenende herrscht am Schwabegger Flughafen reger Flugbetrieb. Doch die großen Flieger des Luftsportvereins bleiben dabei am Boden. Von Freitag bis Sonntag stehen die kleinen Flieger im Mittelpunkt. Wobei „klein“ nicht immer ganz den Tatsachen entspricht. Denn diesmal sind viele Modelle in den Maßstäben 1:2 bis 1:4 dabei, die fast die Größe von echten Fliegern erreichen.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabegg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flughafen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis